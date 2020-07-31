Kurban bayramı cuma günü mesajları! Cuma ve bayram mesajı birlikte - Kurban bayramına özel kısa anlamlı Cuma mesajları…

Kurban Bayramı’nın ilk gününde idrak edilen Cuma namazıyla birlikte, bayram ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar, Kurban bayramlı Cuma mesajlarını araştırıyor. Cuma mesajlarıyla, annesinin, babasının, eşinin, arkadaşının, akrabasının bayramını kutlamak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Müslümanlar bu iki özel günün bir araya gelmesinin mutluluğunu yaşarken, biz de Cuma gününe özel en yeni, en anlamlı Kurban Bayramı mesajlarını derledik. İşte cuma günü kurban bayramı mesajları…

İslam aleminde mübarek gün olarak kabul edilen Cuma günü, namazlar idrak edilirken Kurban Bayramı’nın ilk günü de bu mübarek güne denk gelince bayramı ve Cuma günü birlikte tebrik etmek için kurban bayramlı Cuma mesajları yoğun ilgi gördü. Cuma ve bayram mesajı birlikte aranıyor. İşte Cuma gününe özel en yeni en güzel cuma mesajları ve Kurban bayramı cuma günü mesajları…

CUMA VE BAYRAM MESAJI BİRLİKTE (CUMA GÜNÜ KURBAN BAYRAMI MESAJLARI)

Kul nâfilelerle bana durmadan yaklaşır, nihayet onu severim Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiteceği kulağı olurum, göreceği gözü olurum (Kudsi Hadis) cumanız mübarek olsun

Bir dua gönderiyorum hepinize, sağlık, mutluluk, huzur olsun, sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolsun, Allah’ın selamı üzerinize olsun hayırlı cumalar ve iyi bayramlar dilerim…

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah’ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz(CUMA SURESİ 9-10)

Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayırlı amellerle sona ermesini nasip et ve bizlere Cennetini ihsan eyle! Cumanız mübarek olsun.

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah’ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. İyi bayramlar…

İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır. Cumanız Mübarek Olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. Beni benden uzağa at, senden uzağa atma. Cumanız mübarek olsun.

Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. Sende dua et Allah için. Cumanız mübarek olsun.

Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek, bayramınızın kutlu olsun.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz… Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz… Hayırlı Cumalar… İyi bayramlar…

Allah aşkı neler yaptırmaz ki insana? Bir can değil, binlercesi feda olsun yoluna. Cumanız Mübarek Olsun.

Yakınlık ne zamanla ne mekanla sınırlıdır. Eller Allah’a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir. Aklımda yüreğimde ve dualarımdasınız. Cumanız mübarek, bayramınız kutlu olsun.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı ve bu güzel güne denk gelen Kurban Bayramınızı kutlarım.

Kalplerde güller kurumuştu, yürekler buruk kalmıştı, sevgiler hasretti sevgiye, bu gün bir gül doğdu. Bu gülün tomurcuğunu ekin kalbinize, sulayın gülünüzü, gözyaşınızla, büyütün gülünüzü sevginizle, koklayın gülünüzü, duyun muştu kokusunu yüreğinizde, açın kalbinizi, girin gül bahçenize, sessizce eğilin bir güle, usulca koklayın bu gülü, güzelce alın elinize, verin sevdiğinize o tatlı gülü, çünkü o gül peygamber gülü. Cumamız gül kokulu olsun. Hayırlı cumalar. Bayramını mübarek olsun…

Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Cumanız ve Bayramınız Mübarek Olsun.

Allah’tan bir dua gibi Peygamber’den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar, İyi bayramlar…

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. En güzel günün Cuma, bayramın kutlu olsun. Duayla…

Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar. İyi bayramlar…

Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek, bayramınız kutlu olsun