Kurban Bayramı arifesinde oruç tutulur mu? Diyanet'in oruç ile ilgili açıklaması

Kurban Bayramı arifesinde oruç tutulur mu sorusu Kurban Bayramı'nda ibadetlerin eksiksiz yerine getirmek isteyenler tarafından araştırılan konular arasında geliyor. Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı idrak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutmak fazileti büyük ibadetlerdendir. Peki, Kurban Bayramı arifesinde oruç tutulur mu? İşte Diyanet'in oruç ile ilgili açıklaması...

Kurban Bayramı arifesinde oruç tutulur mu sorusu binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı'nda ibadetlerini tam yerine getirmek isteyenler kurban ile ilgili hükümler ve ibadetleri araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Zilhicce ayının 10. günü Kurban Bayramı idrak ediliyor. Zilhicce ayında tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayet ediliyor. Zilhicce’nin ilk on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanıyor. Peki, Kurban Bayramı arifesinde oruç tutulur mu? İşte Diyanet'in oruç ile ilgili açıklaması...

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre Zilhicce ayının fazileti ile ilgili şu ifadelere yer veriliyor:

"Fecr suresinin 2. âyetinde geçen “on gece” ile, tercih edilen yoruma göre, hac ayı olan Zilhicce’nin ilk on gecesi kastedilmiştir (Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb, XXXI, 163). Zilhicce’nin ilk on gününün faziletine işaretle, Hz. Peygamber (s.a.s.); “Allah katında şu on günde işlenecek salih amelden daha sevimli bir amel yoktur.” buyurmuş, sahabîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Allah uğrunda yapılacak cihattan da mı üstündür? “ diye sormuşlar. Bunun üzerine Resûlullah (s.a.s.); “Evet, Allah yolunda cihat etmekten de. Ancak malını ve canını tehlikeye atarak cihada çıkan, şehit olup dönmeyen kimsenin cihadı başka. (O, bundan üstündür.)” (Buhârî, Îdeyn, 11) buyurmuştur.

Zilhicce’nin bu on gününün fazileti hac ibadetinin bu ayda yapılmasından kaynaklanmaktadır (İbn Hacer, Feth, II, 459). Zira bu günlerde hac ibadetinin bir kısım menâsiki yapılmakta bir kısmı da (ziyaret tavafı, şeytan taşlama gibi) ardından gelen teşrik günlerinde gerçekleştirilmektedir. Zilhicce ayının dokuzuncu günü olan kurban bayramının arefesinde tutulan orucun da çok faziletli olduğu rivayetlerde zikredilmiştir (Müslim, Sıyâm, 196, 197; Ebû Dâvûd, Savm, 64; Tirmizî, Savm, 46)."

KURBAN BAYRAMI ARİFESİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Zilhicce ayının ilk dokuz gününde oruç tutmak tavsiye edilmiştir. Zilhicce ayının 10. günü kurban bayramının ilk günüdür. Peygamberimizin zilhiccenin ilk dokuz günü oruç tutmayı sürdürdüğü rivayet edildiği için zilhiccenin ilk dokuz gününün, yani kurban bayramından önceki dokuz günün oruçlu geçirilmesi müstehaptır. Fakat sıkıntıya ve halsizliğe sebep olacağı gerekçesiyle, hacda olanların 9. günü (arefe günü) oruç tutması mekruh görülmüştür. Peygamberimiz arefe gününün faziletine ilişkin olarak "Arefe gününden daha çok Allah'ın cehennem ateşinden insanları âzat ettiği bir gün yoktur" buyurmuş , yine "Arefe günü tutulan orucun bundan önce ve sonra birer yıllık günahları örteceği Allah'tan umulur" (Müslim, Sıyâm, 196-197) nakledilmiştir.