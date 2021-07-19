Kurban bayramı Arefe Günü mesajları! Anlamlı, dualı, hadisli Arefe mesajları!

Milyonlar Kurban Bayramı arefesinde bayramı müjdelemek ve bayrama dualarla girmek için sevdiklerine Arefe Günü mesajları gönderiyor. Kurban Bayramı'nın anlam ve önemine işaret eden güzel sözler, mesajlar, ayetler ve mesajlar sıklıkla araştırılan konuların başında geliyor. Biz de bayram arefesinde sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Kurban bayramı Arefe Günü mesajlarını derledik. İşte Anlamlı, dualı, hadis ve Arefe mesajları...

Kurban Bayramı geldi. Bayramın müjdecisi Arefe Günü idrak ediliyor. Milyonlarca müslüman bu önemli günde sevdiklerine en güzel Arefe Günü mesajları ile Kurban Bayramı'nı müjdeliyor. İşte anlamlı, dualı en güzel Kurban bayramı Arefe Günü mesajları...

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ MESAJLARI

Ebu Osman en-Nehdî (rahimehullah) : “Sahabe üç “10”u tazim ederlerdi (çokça ibadet ederlerdi): Ramazân’ın son 10’u, Zilhicce’nin ilk 10’u ve Muharrem’in ilk 10’u.”"Allah, hiçbir günde arefe günündeki kadar çok kulu ateşten âzâd etmez."

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.

Cuma da, Arefe de bizim için birer bayramdır.

"Her kim Allah (Celle Celâluhû) rızâsı niyetiyle Arefe gününde sadaka verirse, Allah Te‘âlâ o kişiden bunu kabul eder ve bu, sene boyunca veremediği bütün sadakaların sevabına yetişmiş olur.” (Hakimü’t-Tirmizî, Esrâru’l-Hac.)

Ne mutlu arefe gününü hakkıyla değerlendirenlere...

Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre Rasûlullah (sallallahu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu:“Allah’ın cehennemden en fazla kulunu âzâd ettiği gün Arefe günüdür.”(Müslim, Hac, 436)

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

Sevdiklerimiz hep yanımızda olsun, yüzümüz ve gülümüz hiç solmasın. Yüreğimize damla damla umut, günlerimize bin tatlı mutluluk dolsun. Arefe günümüz mübarek olsun.

Allah’tan Arefe günü orucunun öncesindeki ve sonrasındaki sene(nin günahlarına) keffaret olmasını umarım.” (Muslim)

Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun.

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.