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Kurban Bayramı 2021 ne zaman başlıyor? Kurban Bayramı hangi ayda ve günde, tarihi!

15 Nisan 2021 Perşembe - 8:03 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 8:03

Kurban Bayramı ne zaman 2021, hangi ayda? Ramazan ayı eda edilirken, Kurban Bayramı araştırmaları da başladı. Hicri takvime göre belirlenen dini günler, miladi takvime göre 11 gün önce kutlandığından, Kurban Bayramı bu yıl Temmuz’da başlıyor. 2021 Kurban Bayramı hangi gün, ne zaman?


Diyanet İşler Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Ramazan ayı ibadetlerle eda ediliyorken, bayram tarihlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Kurban Bayramı 2021 ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

19 Temmuz günü başlayan Kurban Bayramı 23 Temmuz günü son bulacak. 20 Temmuz ise Kurban Bayramı’nın 1. günü.

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

2021 YILI DİNİ GÜNLERİ

Üç ayların başlangıcı - 13 Şubat Cumartesi

Regaip Kandili - 18 Şubat Perşembe

Miraç Kandili - 10 Mart Çarşamba

Berat Kandili – 27 Mart Cumartesi

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

 

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