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Kurban Bayramı 1000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

10 Temmuz 2020 Cuma - 12:54 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 12:54

12 milyon emekli gözlerini Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihe çevirdi. Arama motorları üzerinden Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Sorularına yanıt arıyor. 1000 TL bayram ikramiyesi ödemeleri henüz başlamadı. Emeklilere bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?


Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, bayram ikramiyesi ne zaman veriliyor? Soruları yoğunluk kazandı. 12 milyon emekli Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyelerinin verileceği tarihi araştırıyor. İşte merak edilenler…

2020 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Corona virüs önlemleri kapsamında Ramazan Bayramı 1000 TL'lik ikramiye ödemeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında yatırıldı.  Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, çalışmaların Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğünü ve netleştiğinde emekli bayram ikramiyelerinin tarihlerini açıklayacaklarını belirtmişti.
2020 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Kurban Bayramı arifesi 30 Temmuz 2020. Kurban Bayramı 31 Temmuz Cuma günü başlayacak ve 3 Ağustos Pazartesi günü sona erecek.

30 Temmuz - Kurban Bayramı Arifesi

31 Temmuz - Kurban Bayramı ilk günü

3 Ağustos - Kurban Bayramı son günü

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi son iki senedir uygulanıyor.

 

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