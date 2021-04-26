Kurbağa adam sınavı 2021! Kurbağa adam adayı seçme sınavı ne zaman yapılacak, şartları nedir?

Emniyet kurbağa adam adayı seçme sınavı yapacak. Emniyet kurbağa adam adayı seçme sınavı Koruma Dairesi Başkanlığı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü Dalış Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılacak. Sınavda başarılı olan ve şartları karşılayanlar doktor raporunu çalıştığı birime teslim etmeli ve personel hakkında çalıştığı birim amirinin görüşü alınmalı.

1. Emniyet hizmetleri sınıfı personeli olmak2. Asaleti tasdik edilmiş olmak

3. 30 yaşından gün almamış olmak (31.12.1991 sonrası doğmuş olmak)

4. Son 3 yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması veya ikiden fazla aylık kesimi cezası almamış olmak

5. Sağlık açısından havuz/deniz ve kara sporları sınavlarına girmeye bir engeli bulunmadığını doktor raporu ile belgelemek

6. Polis memuru, Başpolis memuru, Komiser Yardımcısı veya Komiser rütbesinde olmak

7. Başvurunun yapılacağı tarih itibariyle daire başkanlığınca belirlenecek diğer şartlara sahip olmak (Yüzme biliyor olmak, Birim amirince talebin uygun görülmesi)