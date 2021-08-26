Kuran kursunda dehşet olay! Kolonya döküp yaktılar

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir Kuran kursunda yatılı kalan 10 yaşındaki Y.K., 2 arkadaşı ile üzerlerine kolonya döküp çakmakla oynarken yanarak yaralandı. Çocuk hastanede tedaviye alınırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Olay, Çamlıtepe Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yurtta kalan çocuklara pandemi nedeniyle kolonya verildi. Çocuklardan Y.K., C.S. ve M.Ö. kolonyaları birbirlerinin üzerine döktü. Daha sonra, C.S. ve M.Ö. çakmakla oynarken, Y.K.'nin yanmasına neden oldu. Yaralanan Y.K., hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi sürerken, iki arkadaşının da ifadeleri alındı.