21 Temmuz 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.352 -0.86 EURO 10,1260 0.21
USD 8,5870 0.32 ALTIN 497,170 -0.33
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kural tanımadılar! Maskeler çıktı, vapur iskeleleri doldu taştı!

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 15:54 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 15:54

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalan vatandaşlar Adalar'a akın etti, vapur iskelelerinde uzun kuyruklar oluşurken sosyal mesafe kuralına dikkat edilmediği görüldü.


9 günlük Kurban Bayramı tatilinde İstanbul'da kalanlar sabah saatlerinden itibaren Adalar'ın yolunu tuttu. Eminönü'nde ve Kabataş'daki Adalar'a sefer düzenleyen vapur iskeleleri doldu taştı, uzun kuyruklar oluştu. Eminönü'ndeki kalabalığın oluşturduğu kuyruk drone ile havadan da fotoğraflandı. Öte yandan zaman zaman maskesiz vatandaşların olduğu ve sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü.
 
 
"İSTANBUL'DA KİMSE KALMAMIŞ DİYORLARDI AMA YİNE HER YER KALABALIK" 
 
Kabataş vapur iskelesinde Adalar'a gitmek için bekleyen Tuncay Öztürk, "İstanbul'a, Samsun'dan geliyorum. Kurban Bayramı tatilinden dolayı da Adalar'a gitmek istedim. Adalar'a ilk defa gidiyorum. İnşallah güzel bir yerdir, herkes güzel olduğunu söylüyordu, ben de o güzelliği görmeye gidiyorum. Bunaldığımdan dolayı maskemi çıkardım, iki doz aşımı vurdurdum. Ben de sıkıntı yok ama yinede takayım. Bize 'İstanbul tamamıyla boşalmış, kimse kalmamış' diyorlardı ama yine her yer kalabalık" dedi. 
 
 
 
MASKESİZ YABANCI UYRUKLU KİŞİ:  "TEDBİRİMİZİ ALIYORUZ" 
 
Kurban Bayramı tatili için Azerbaycan'dan geldiğini söyleyen Ferhat Kerimov, "Burayı çok seviyoruz, Adalar'a gidip bayram tatilini orada geçireceğim, eğleneceğiz. Koronavirüs vakaları arttı ama tedbirimizi alıyoruz. Korkumuz var ama biraz stres atmak istedik" dedi. 

ETİKETLER

Adalar Kurban Bayramı sosyal mesafe kuralı İstanbul Bayramda İstanbul Kurban Bayramı'nda İstanbul maskesiz vatandaşlar Eminönü maskeyi maskeyi çıkaranlar Koronavirüs vakaları Koronavirüs vakaları arttı Kurban Bayramı tatili korkutan görüntüler vapur kuyrukları Kabataş vapur iskelesi İstanbul'da kalanlar vapur İstanbul vapurları
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.