Gazetevatan.com » Gündem » Kural tanımadılar! Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu
Kural tanımadılar! Konyaaltı Sahili'nde sosyal mesafe unutuldu
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren, güneşlenen ve yürüyüş yapanların çoğu, sosyal mesafe ve maske kurallarına uymadı. Duyarlı kişiler ise corona virüs tedbirlerinin ihlal edilmesine tepki gösterdi.
Corona virüs kısıtlamalarının kaldırılması ve normalleşmenin ardından Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili, her geçen gün biraz daha kalabalıklaşıyor.