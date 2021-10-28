Kuraklık desteği ne zaman verilecek, kuraklık desteği hangi illere verilecek? Çiftçiye kuraklık desteği ne kadar, kimlere ödenecek?

Kuraklık desteği ne zaman verilecek, çiftçiye kuraklık desteği ne kadar? Kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere destek ödemesi yapılacak. Kuraklık faydalanmak isteyen çiftçiler ödemelerin ne zaman, hangi illere yapılacağını merak ediyor. Peki, çiftçiye kuraklık desteği ne zaman verilecek? Kuraklık desteği ne kadar?

Tarım Bakanlığı kuraklık desteği ne zaman ödenecek, çiftçiye kuraklık desteği ne zaman verilecek? Kuraklık desteği taleplerini ileten çiftçiler ödemeler ile ilgili aramaları yoğunlaştırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı kuraklık açıklaması sonrası çiftçiler yoğun bir şekilde kuraklık desteğine yönelik araştırma yapıyor. İşte Tarım Bakanlığı kuraklık desteği detayları…

KURAKLIK DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, kuraklık desteği ödemesinin hangi tarihte yapılacağı henüz bilinmiyor. İllerin tarım müdürlükleri tarafından farklı tarihlerde ilanların açılması nedeniyle kuraklık desteği ödemelerinin Kasım ayı itibarıyla başlaması bekleniyor.

KURAKLIK DESTEĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Kuraklık nedeniyle yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak destekleme ödemesi için karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

KURAKLIK DESTEĞİ NE KADAR, KİMLERE VERİLECEK?

Destekleme ödemesi, yetersiz yağış nedeniyle kuru şartlarda üretimi yapılan buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut ve mercimek ürünlerinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen tarım havzalarındaki köylerde yüzde 30 ve üzeri verim kaybı yaşayan çiftçilere yapılacak.

* Yüzde 30-39 arasında olanlara dekar başına 30 TL,* Yüzde 40-49 arasında olanlara dekar başına 40 TL,

* Yüzde 50-59 arasında olanlara dekar başına 50 TL,

* Yüzde 60-99 arasında olanlara dekar başına 60 TL,

* Yüzde 70-79 arasında olanlara dekar başına 70 TL,

* Yüzde 80-89 arasında olanlara dekar başına 80 TL,

* Yüzde 90-99 arasında olanlara dekar başına 90 TL,

* Yüzde 100 kayıp yaşayanlara dekar başına 100 TL.