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Kuraklık arttı su kaynaklarını ‘lemna’ sardı! Tehlike kapıda...
İklim krizi tüm dünya gibi Türkiye’yi de vurdu. Yangın ve sel gibi doğal afetler art arda yaşanırken, Marmara Denizi’ndeki müsilaj felaketi de hala etkisini sürdürüyor. Uzmanlardan su kaynaklarıyla ilgili gelen açıklama ise tehlikeyi gözler önüne serdi. Prof. Dr. Belgin Elipek, kuraklık ve sıcak havaya bağlı artan buharlaşmayla nehirlerde "lemna" adı verilen "su mercimeği kolonisi"ne ait yapıların oluşumunun giderek arttığını söyledi.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belgin Elipek, kuraklık ve sıcak havaya bağlı artan buharlaşmayla nehirlerde "lemna" adı verilen "su mercimeği kolonisi"ne ait yapıların oluşumunun arttığını söyledi.