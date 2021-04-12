Kunut duası nasıl okunur? Kunut duasının Türkçe Arapça okunuşu ve tefsiri

Kunut Duası 1 ve 2 olarak ikiye ayrılır. Bu duaların okunuşları ve faziletleri Müslümanlar tarafından merak edilmektedir. Kunut duasını Türkçe olarak ya da Arapça olarak okumak mümkündür. Bu dua yatsı namazından sonra kılınan vitir namazında okunan bir duadır.

Kunut Duası 1 ve 2 olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Hanefiler genellikle yatsı namazından sonra kılınan vitir namazının son rekatında Kunut Duası okumanın vacip olduğunu söylemektedir. Kunut Duasına başlamadan önce tekbir getirmek gerekir. Sonrasında ise Allahümme inna neste'inuke ve Allahümme iyyake na'büdü duaları okumak gerekir. Şayet bu duaları bilmiyorsanız bunun yerine Rabbena atina duasını okumanızda bir sıkıntı yoktur. Bunun yanında üç kere Allahümmeğfir li demekte yeterli olabilir.

Şafi ve Maliki mezhebinden olan kişiler sabah namazını kılarken, ikinci rekatta kunut duasını okumaktadır. Sabah namazında Kunut duasının okunması Şafi mezhebine göre sünnettir. Bunun yanında Malikilerin sabah namazında Kunut duası okuması ise müstehap olarak kabul edilmektedir.

Eğer Hanefi mezhebine mensup olan bir Müslüman, Şafi ve Maliki mezhebinden olan imam arkasında namaz kılacaksa dilerse Kunut Duası okuyabilir. İsterse duayı okumadan sessiz bir şekilde beklemesinde de herhangi bir sıkıntı yoktur.

Kunut Duasının Türkçe Arapça Okunuşu ve Tefsiri

Kunut Duası 1 ve 2 olmak üzere iki tanedir.

Kunut Duası 1: Allahümme inna nesteinüke ve netağrifüke ve nestehdike. Ve nü'minü bike ve netubü ileyke. Ve netecekkelü aleyke ve nüsni aleykel-hayra kellehu neşkürüke ve la nekfürük ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duası 2: Allahümme iyyake na'büdü ve leke nüsalli ve nescüdü ve ileyke nes'a ve nahfidü nercu rahmeteke ve nahşa azabeke inne azabeke bilküffari mülhıg.

Kunut Duası 1'in Türkçe anlamı şu şekildedir; Allah'ım! Senden yardım istiyoruz, günahlarımızı bağışlamanı istiyoruz. Senin razı olduğun konularda bize hidayet etmeni isteriz. Yalnızca sana inanırız. Yalnızca sana tövbe ederiz. Yalnızca sana güveniriz. Bize verdiğin nimetleri biliriz ve Seni hayır ile her zaman överiz. Her zaman sana şükrederiz. Nimetlerini inkar etmeyiz. Verdiğin nimetleri başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı gelen kişilerden sakınırız.

Kunut Duası 2'nin Türkçe anlamı şu şekildedir; Allah'ım! Sadece sana kulluk ediyoruz. Namazı senin için kılar sadece sana secde ederiz. Sadece sana koşarız ve bizi sana yaklaştıracak şeyleri yaparız. Bize olan rahmetinin devam etmesini ve artmasını isteriz. Senin azabından korkarız. Senin azabın kafirlere ve inancı olmayanlara ulaşmaktadır.

Ramazan Ayında Kunut Duası Yararları ve Faziletleri

Kunut kelime anlamı olarak ibadet etmek anlamına gelmektedir. Bunun dışında sessizlik ve kıyam gibi farklı anlamları da bulunmaktadır. Namaz ibadetlerin en önemlilerinden biridir. Bu ibadet sessizlik içinde yapılmaktadır. Bu sebeple namaz sırasında okunan bu dua Kunut duası olarak isimlendirilmiştir.

Özellikle Yatsı namazının ardından vitir namazı kılınırken son rekatında Kunut duası okumak gerekmektedir. Fakat eğer bir bölgede büyük bir felaket yaşandı ise diğer rekatlarda da Kunut Duası okunabilir. Mezheplerin bazılarında da doğal afet yaşanmasının ardından sabah namazlarında Kunut Duası okunmaktadır.

Kunut Duası oldukça önemlidir. 1 ve 3 olarak iki farklı Kunut Duası bulunur. Bunların herhangi biri ezberlenip okunabilir. Ramazan ayında da Kunut Duası okumak oldukça önemlidir.

Bir rivayete göre Peygamber Efendimiz (SAV) Miraca çıktığı zaman burada bir rekat namaz kılmıştır. Sonrasında bu namaza bir rekatta kendisi eklemiştir. Sonrasında Allah (CC) bir rekat daha kılmasını emretmiştir. Peygamber Efendimiz namazın üçüncü rekatını kılacakken bir nur tecelli etmiştir. Bu sebeple de elleri çözülmüştür. Sonrasında tekrar tekbir alarak ellerini bağlamıştır. Bu sebeple bu hareket sünnet olmuştur.