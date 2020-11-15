Kumpası ortaya çıkardı başına gelmeyen kalmadı!

Kozmik Oda’dan çaldığı devlet sırlarını yurt dışına kaçıran FETÖ’cü eski TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü Uzmanı Ünal Tatar, ABD’nin en prestijli üniversitelerinde çalışırken, tuttuğu tutanaklarla savcı ve polisler arasındaki işbirliğini açığa çıkartan eski TÜBİTAK Elektronik ve Kriptoloji Enstitüsü Baş Uzman Araştırmacısı Umut Barış Erdoğan’ın başına gelmeyen kalmadı.

Kumpasa uğradı, işinden edildi. Erdoğan’ın görevlendirildiği kozmik odada o gün şunlar yaşandı: 27 Aralık 2009’da Seferberlik Tetkik Kurulu Başkanlığı’ndaki Kozmik Oda’ya girilecekti. Hakim Kadir Kayan tarafından görevlendirilen bilirkişinin adı Umut Barış Erdoğan’dı. Erdoğan, kurula geldiğinde Savcı Mustafa Bilgili de oradaydı, polislerin kendisiyle görüşmesini istediğini söyledi. Erdoğan, kumpasın farkındaydı ve tarafsızlığını kaybetmemek adına Bilgili’nin bu isteğini bir peçeteye yazarak askeri savcı Tezer Türkay Güven’e gösterdi. Erdoğan’ın polislerle yaptığı görüşmeden sonra tutturduğu 3 sayfalık tutanak, yıllar sonra kozmik ihanetin de belgesi oldu.

KÂBUS BAŞLIYOR