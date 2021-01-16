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Kumluca'da korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

AA |  16 Ocak 2021 Cumartesi - 8:41 | Son Güncelleme : 16 01 2021 - 8:44

Antalya'nın Kumluca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.


Abdullah Korkmaz (27) idaresindeki 07 AHS 522 plakalı otomobil,  Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim Kavşağı'nda, Onur Turan (23) yönetimindeki 07  AHP 520 plakalı otomobille çarpıştı.
 
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis,  itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
 
 
Turan'ın kullandığı araçtaki Mehmet Yıldız (24) kaza yerinde yaşamını  yitirdi.
 
Sürücüler Korkmaz ve Turan ile araçlardaki Durkadın Korkmaz (61), Ayşe  Eken (58), Ceylin Eken, Erdem Aşıklaroğlu yaralandı.
 
 
Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Durkadın Korkmaz ile Ayşe  Eken, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 

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Antalya Kumluca kaza
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