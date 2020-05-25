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Kumar oynanan kahvehaneye baskın: 51 bin 275 lira ceza

DHA |  25 Mayıs 2020 Pazartesi - 21:40 | Son Güncelleme : 25 05 2020 - 21:40

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, kumar oynanan kahvehaneye düzenlenen operasyonda kumar oynarken suçüstü yakalananlara toplam 51 bin 275 lira ceza kesildi.


Olay, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre A.Ç., kapalı olan kahvehanenin arka penceresinden müşteri alarak kumar oynattı. Kahvehanede kumar oynandığının ihbarını alan ekipler, adrese operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kağıt ve pullarla kumar oynarken suçüstü yakalanan 12 şüpheliye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 TL idari para cezası, 11 şüpheliye kumar oynamaktan bin 225 lira idari para cezası uygulandı. Toplamda 51 bin 275 lira para cezası uygulanırken, işyeri sahibi A.Ç. hakkında ise kumar oynatmak için yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

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Aydın İncirliova kumar
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