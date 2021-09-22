Kum zambakları açtı! Koparana 80 bin 465 lira ceza...

Datça merkeze 25 kilometre mesafede, 2 kilometre uzunluğundaki Palamutbükü sahilinin 50 metrelik bölümünde, eylül ayının 3'üncü haftasından itibaren taşların arasından çiçeklenen kum zambakları, her yıl olduğu gibi doğaseverler tarafından etrafı taşlarla çevrilerek korumaya alınıyor. Kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bitki türleri arasında yer alıyor. Neslinin tükenme tehlikesi olan kum zambaklarını koparanlara ise 80 bin 465 TL ceza kesiliyor.

DÜNYA GENELİNDE KORUMA ALTINDA

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Datça Şefi Mustafa Kamil Uslu, kum zambaklarının nesli tehlike altında olan ve uluslararası sözleşmelerde korunan türler arasında yer aldığını söyledi. Kum zambaklarının kritik seviyedeki türler arasında gösterildiğine dikkat çeken Uslu, "Kum zambakları bizim çok özel türlerden biridir. Sadece ülkemizde değil dünya ölçeğinde koruma altında olan türler arasında yer alıyor" dedi.

Kum zambaklarını yerinden sökenlere 'biyolojik çeşitliliği tahrip etmek' suçundan 80 bin 465 TL idari para cezası kesildiğini belirten Uslu, benzer olaylarla karşılaşılması halinde doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüklerine bilgi verilmesini istedi.

'4 AYDIR TEK DAMLA YAĞMUR DÜŞMEDİ'

Datça'da tatil amacıyla bulunan Dalyan Turizm ve Otelcilik Meslek Lisesi mezunu Kaan Kadir Ertuğrul (21), Palamutbükü sahiline ilk kez geldiğini belirtip, "Endemik bitki türlerinden olan kum zambaklarını burada görünce çok mutlu oldum. Kum zambaklarının nesli tükenme tehlikesi altında bulunuyor. Bu bölgede tam 4 aydır yağmur yağmıyor.

Kuraklık tehdidi nedeniyle sıkıntılı bir durum yaşanmasına rağmen kum zambaklarının görüldüğü bölgeler giderek azalıyor. Herkesten ricam; kum zambaklarını lütfen koparmayın, üzerlerine basmayın. Çocuklarımıza anlatarak onları eğitelim ki kum zambakları bilinçsiz bir şekilde yok edilmesin" diye konuştu.

'HAYATIMDA İLK KEZ KUM ZAMBAKLARINI GÖRDÜM'

Datça'da tatilini geçirenlerden evli ve 1 çocuk babası Orçun Çakır (33) ise İstanbul 'da yaşadığını belirterek, "Kum zambaklarını hayatımda ilk kez görüyorum. Plajda güneşlenirken, çevre gönüllülerinin kum zambaklarının etrafını taşla çevirip korumaya çalıştıklarını görünce onlara katıldım.

Kendimi çok şanslı hissediyorum. 33 yaşında ilk kez bu çiçeği görme fırsatım oldu. Ancak maalesef gelecek nesillerin bu çiçeği görme fırsatları olmayacak. Belki de sadece internetten fotoğraflarını görebilecekler" dedi.