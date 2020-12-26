Olay, Ereğli ilçesi Korubaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Ç.E., aynı mahallede yaşayan M.D.'nin kendisine mahalledeki bir kulübede cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında M.D. gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edilen M.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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- Kulübede iğrenç olay! Aynı mahalledeki 16 yaşındaki kıza...
Kulübede iğrenç olay! Aynı mahalledeki 16 yaşındaki kıza...
DHA | 26 Aralık 2020 Cumartesi - 18:49 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 18:49