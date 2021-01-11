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Kültür ve Turizm Bakanlığından 451 özel tiyatroya 14,5 milyon lira destek

AA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 15:22 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 15:22

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen tiyatrolara 2021 yılında toplam 14 milyon 455 bin lira destek verecek.


 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2020-2021 sanat sezonunda  özel tiyatrolara sağlanan destek miktarı bir önceki sezonla kıyaslandığında  yaklaşık 3,5 kat arttı, böylece 2019-2020 sezonunda 6 milyon 100 bin lira olan  rakam, dijital tiyatro destekleriyle toplam 21,5 milyona ulaştı.
 
Özel tiyatroların temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla görüşmeler  neticesinde mevzuat değişikliklerini ve tiyatroların faaliyetlerini  kolaylaştırıcı uygulamaları yürürlüğe koyan Bakanlık, bu yıl "Dijital Tiyatro" ve  "Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde" projeleri kapsamında 451 özel tiyatroya toplam  14 milyon 455 bin lira destek sağlayacak.
 
Salgın sürecinde özel tiyatrolara verilen destek miktarı bu rakamla  birlikte toplam 36 milyon liraya ulaşmış olacak.
 
Tiyatroların salgın sürecinin olumsuz etkilerinden en asgari düzeyde  etkilenmesini sağlayacak projelerle Bakanlık, özel tiyatroların oyunlarını hem  fiziksel hem de dijital ortamda sanatseverlerle buluşturacak ve yerli oyun  yazarlarının yeni oyunlarını sektöre tanıtacak.
 
Bakanlığın, özel tiyatroların temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla  görüşmeler neticesinde ivedilikle yürürlüğe koyduğu mevzuat değişiklikleri ve  tiyatroların faaliyetlerini kolaylaştırıcı uygulamaları sonucunda kasım ve aralık  aylarında ilan ettiği ve bu yıl uygulanacak iki projenin başvuruları 5 Ocak’ta  tamamladı.
 
Yerli yazarların yeni oyunları tanıtılacak
 
"Tiyatrolarımız DT Sahnelerinde" projesi ile ocak ayı turneleri için  41 özel tiyatroya toplam 1 milyon 910 bin lira verilecek.  "Tiyatrolarımız DT  Sahnelerinde" ile Devlet Tiyatrolarının sahneleri özel tiyatrolara tahsis  edilecek.
 
Salgın koşullarına uygun olarak özel tiyatrolar oyunlarını DT  sahnelerinde art arda iki günde iki kez sahneleyecek.
 
Bakanlık, bu proje kapsamında özel tiyatroların yapacakları turne için  gerekli maddi desteği de sağlayacak. Özel tiyatrolar bilet satışı gibi konularda  herhangi bir endişe yaşamayacak.
 
Dijital Tiyatro kapsamında Sesli Oyun ve Dijital Oyun projeleri  yürütülecek
 
Bakanlık Dijital Tiyatro projesi kapsamında Sesli Oyun ve Dijital Oyun  için destek verecek.
 
Buna göre "Dijital Tiyatro/ Sesli Oyun" için 155 özel tiyatroya toplam  3 milyon 875 bin lira verecek olan Bakanlık, " Dijital Tiyatro/Dijital Oyun" için  ise 255 özel tiyatroya toplam 8 milyon 670 bin lira destek sağlayacak.
 
Dijital Tiyatro ve Sesli Oyun Projesi ile yerli yazarların daha önce  hiç sahnelenmemiş oyunları özel tiyatrolarca seslendirilecek ve oyunların ses  kayıtları Bakanlık tarafından dijital ortamda paylaşılacak.
 
Salon sahiplerinin de dahil olduğu, tiyatronun tüm bileşenlerini  kapsayan Sesli Oyun ile Bakanlık, yapımcı özel tiyatrolara, seslendirme yapan  oyunculara ve yazarlara destek olacak ve yerli yazarların oyunlarına ulaşmak  isteyenler için de önemli bir bilgi kaynağı oluşturacak.
 
Projenin ikinci ayağı olan "Dijital Oyun" ile özel tiyatrolar  sahneleyecekleri bir oyunun video kaydını yayınlanmak üzere Bakanlığa teslim  edecek ve bu oyunlar sanatseverlerle dijital ortamda buluşturulacak.
 
Proje kapsamında oyun kayıtları için belirlenecek Devlet Tiyatroları  sahnelerinin kullanılması mümkün olacağı gibi özel sahnelerde çekim yapılması  halinde sağlanacak ek destekle salon sahiplerine de önemli bir katkı sağlanacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tiyatro destek
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