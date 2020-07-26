Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alıyor! Başvurular nasıl yapılır?

Kültür ve Turizm Bakanlığı merkezi Kapadokya Alanı sınırları içinde bulunan Kapadokya Alan Başkanlığında istihdam edilmek üzere, KPSS'siz personel alımı yapılacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alıyor. Kapadokya Alan Başkanlığında ı boş sürekli işçi kadrolarına KPSS 'siz (sözlü) sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları nasıl yapılır? Başvuru şartları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı sürekli işçi ilanı yayınlandı. Bakanlığın Kapadokya Alan Başkanlığında, uzman unvanlı boş sürekli işçi kadrolarına, Kamu Personeli Seçme Sınav (KPSS) puanı aranmaksızın, sözlü sınav sonucuna göre, personel alımı yapılacak.

Giriş sınavına başvuracak adayların Mimarlık Bölümü, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Arkeoloji Bölümleri ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu olmaları gerekiyor. Adayların Alanlarında en az beş yıllık mesleki deneyime sahip olduklarına ilişkin resmî belgeye sahip olmaları, arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hallerinin bulunmaması, Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları gerekiyor.

Kapadokya Alan Başkanlığı'na en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya

yüksekokulların veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının 3 Mimarlık Bölümü mezunu, 3 Şehir ve Bölge Planlama Bölümü mezunu, 3 Arkeoloji Bölümleri mezunu ve 3 Sanat Tarihi Bölümü mezunu personel alınacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda 30 Temmuz - 17 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, Bakanlık internet sitesinin (http://www.ktb.gov.tr) ana sayfasında bulunan “Sınav Başvuru Sistemi” başlıklı linkten başvurularını gerçekleştirecek. Adayların gerekli işlemleri yapmadan önce, sorunla karşılaşmamaları açısından aynı sayfada yayınlanan Sınav Başvuru Kılavuzunu incelemeleri gerekiyor.

Sınav başvuruları “Sınav Başvuru Sistemi” üzerinden 30 Temmuz 2020 tarihinde başlayacak ve 17 Ağustos 2020 tarihinde saat 17:30’da kapanacak. Bu tarihten sonra sistem açılmayacak ve elektronik ortamda yapılmayan başvurular kabul edilmeyecek.

Elektronik ortamda başvuru yapan adayların, “Sınav Başvuru Sistemi” aracılığıyla alınan Kapadokya Alan Başkanlığı Sürekli İşçi Personel Başvuru Formunun ıslak imzalı çıktısı ile sisteme yüklenen mesleki deneyime ilişkin belgeleri adresinde bulunan Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne 28/08/2020 günü mesai bitimine kadar elden veya posta yolu ile ulaştırması gerekiyor.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 11 Eylül 2020 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar, giriş sınavına katılacakların listesine, isim listelerinin Bakanlık internet sitesinde ilanından itibaren beş iş günü içinde (18 Eylül 2020 tarihine kadar) gerekçeleriyle birlikte, Personel Genel Müdürlüğüne yazılı olarak itiraz edebilecekler.