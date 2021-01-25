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Kültür ve Turizm Bakanlığı seçti! İşte Türkiye'yi tanıtacak 19 şef...
Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım çalışmaları kapsamında 19 ünlü Türk şefini belirledi. Go Turkey web sitesinde Türk Ünlü Şefler başlığıyla açılan sayfada, ünlü şefler hakkında şu ifadeler yer aldı:
Somer Sivrioğlu: 25 yaşında Avustralya’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı ve Land Down Under’da çok sevilen bir şef oldu.
Somer Sivrioğlu: 25 yaşında Avustralya’ya gitmek üzere İstanbul’dan ayrıldı ve Land Down Under’da çok sevilen bir şef oldu.