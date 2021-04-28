Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alıyor! İşte başvuru şartları!

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere yazılım geliştirme uzmanı, kıdemli sistem uzmanı, kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, bilgi güvenliği uzmanı, yazılım geliştirme uzmanı, CBS yazılım geliştirme uzmanı, alınacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alacak. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli bilişim personeli alınacak. Alınacak personel Bakanlığın, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek. Başvurular 31 Mayıs'ta sona erecek. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden

17/05/2021-31/05/2021 tarihleri arasında yapılacak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Genel şartlar şu şekilde:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru yapabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekleriçin en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin

belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü

maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş, (Adayın kısa özgeçmişi tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, çevrimiçi işe alım sistemi Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)

b) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.),

c) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmekte olup, başvuru esnasında yüklenecektir.)

ç) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) maddesinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini gösterir belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.), tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, başvuru esnasında yüklenecektir.

d) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde hazırlanarak) başvuru esnasında yüklenecektir.