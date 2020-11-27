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Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı: 42 personel alımı başvuru şartları belli oldu!

27 Kasım 2020 Cuma - 18:00 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 18:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Kültür Bakanlığı bünyesinde çeşitli unvanlarda görevlendirmek üzere KPSS puanı esas alınarak toplamda 42 personel alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvuru şartları da açıkladı.


Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi ve Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe sokulan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ dâhilinde çeşitli unvanlarda toplamda 42 adet sözleşmeli personel alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı detayları…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a)  657  sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde paylaşılan genel koşulları taşımak.b) Kütüphaneci, Arşiv Uzmanı, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2),  Büro  Personeli  (3),  Mütercim-Tercüman, Diğer  Teknik  Hizmet  Personeli  unvanlı  pozisyona  başvuruda bulunacaklar adına lisans seviyesinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanının esas alınacağı belirtildi.
c)   Dizgi   operatörü ve Programcı unvanlı   pozisyonlara   başvuruda bulunacaklar adına   önlisans seviyesindeki 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP93 puanının esas alınacağı bildirildi.
ç) Teknisyen unvanlı pozisyona başvuruda bulunacaklar adına ortaöğretim seviyesinde 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2018 KPSSP94 puanının esas alınacağı açıklandı.?d)  Başvuruda bulunacakların  durumunun;  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4/B maddesi dâhilinde ‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi  sebebiyle kurumları tarafından  sözleşmelerinin  feshedilmesi  ya da  sözleşme  zamanı içinde Cumhurbaşkanı  kararı  ile  paylaşılan istisnalar  dışında  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  durumunda, fesih  tarihi itibarıyla 1 sene geçmediği sürece kurumların sözleşmeli  personel  pozisyonlarında istihdam edilemezler’ hükmüne uygun olanlar.
e)  Herhangi  bir  Sosyal  Güvenlik  Kurumundan  emeklilik  ya da  yaşlılık  aylığı  almayanlar.

BAŞVURU ŞARTLARI VE İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

İSTENEN BELGELER

a) Başvurduğu pozisyona ilişkin diploma ya da mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)
b) Fotoğraflı başvuru formu
c) T.C. kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi
ç) Aranan niteliklerde yabancı dil koşulu olan sözleşmeli personel pozisyonları için son 5 sene içerisinde alınmış YDS ya da dengi yabancı dil sınav sonuç belgesi.
d) Aranan şartlarda ders almış olma koşulu olan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuruda bulunacaklar için alınan dersleri gösteren onaylı transkript belgesi.
e) Aranan niteliklerde deneyim koşulu olan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuruda bulunanların SGK hizmet dökümü.
f) Ortaöğretim için2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
g) Lisans ve ön lisans için 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
ğ) Son 6 ay içinde alınan adli sicil belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
ı) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
h) Programcı, Arşiv Uzmanı, Mütercim-Tercüman ile Tashihçi pozisyonuna başvuran adayların özgeçmişi (cv).
i) Çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda adayın yazılı beyanı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

a) Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Birden fazla pozisyona başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılır.
b) Başvurular, yalnızca kurumun basvuru.ayk.gov.tr internet adresinden alınacak. Postayla ya da elden yapılan  başvurular,  eksik  belgesi  olan  başvurular  ve  başvuru  tarihinin ardından yapılan başvurular geçersiz sayılır.
c)   Başvuruda,   başvurulan   sözleşmeli   personel   pozisyonuna   ilişkin   formun   eksiksiz doldurulması  ve  bu  ilanın  2.  maddesinde  paylaşılan  ‘Başvuruda  İstenen  Belgelerin’  eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekiyor.
ç)  Başvurular  30  Kasım  -  04  Aralık  2020  tarihlerinde alınacakken son  başvuru tarihi olarak da 4 Aralık 2020 saat: 18.00 olarak belirlendi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

a) Programcı, Arşiv Uzmanı, Mütercim-Tercüman unvanlı pozisyonlara başvuranlarla ilgili puan türünde KPSS (B) grubu puan sıralaması yapılarak her bir pozisyon için  paylaşılan sözleşmeli  personel  pozisyon  sayısının  10  katı  aday  sözlü  sınava  girme hakkı elde edecektir. Kurum tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atama yapılacak.
b) Tashihçi  unvanlı  pozisyona  başvuranlar yalnızca  mesleki  uygulama  sınavına  tabi tutulur.
c) Paylaşılan pozisyon sayısı dek adayın ataması yapılacak. Son adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihinden önce olan, bunun da eşit olması durumunda doğum tarihi önce olan  adaya  öncelik  veriliyor.  Paylaşılan pozisyon  sayıları  kadar  aday  da  yedek  olarak  ilan edilecektir.
ç) Teknisyen,  Kütüphaneci,  Büro  Personeli, Dizgi  Operatörü  ve  Diğer  Teknik  Hizmet Personeli  unvanlı  pozisyonlara  başvuruda bulunanlarla alakalı  puan  türünde  KPSS  (B)  grubu  puan sıralamasıyla atanacak.
d) Sonuçlar,  atanma hakkı elde edenlerden  istenecek  belgeler  ve  diğer  hususlar
Kurumun www.ayk.gov.tr   internet sitesinden   ve   @TcYuksekKurum   resmi   Twitter hesabı üzerinden paylaşılacak.
e) Atanma hakkı elede eden fakat başvuru zaman içerisinde başvurmayan, belgesini teslim  etmeyen, atama  hakkından  feragat  eden  vb.  sebeplerle  ataması  yapılmayan  ya da  ataması  iptal  edilen adayların  yerine  sınav sonuçlarının açıklandığı tarih itibarıyla  6  (altı)  ay  içinde  yedek listedeki sıralamaya göre atama yapılacak.
f)   Programcı,   Arşiv   Uzmanı,   Tashihçi, Mütercim-Tercüman unvanlı pozisyonuna başvuruda bulunanlar mesleki uygulama ya da sözlü  sınava  katılma hakkı elde edenler Kurumun www.ayk.gov.tr internet sayfasında ve @TcYuksekKurum resmî Twitter hesabı üzerinden duyurulacak olup adaylara öte yandan bir tebligat ya da bildirim yapılmayacaktır.

İŞTE BAŞVURU YAPILACAK UNVANLAR

 