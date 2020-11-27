Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı: 42 personel alımı başvuru şartları belli oldu!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Kültür Bakanlığı bünyesinde çeşitli unvanlarda görevlendirmek üzere KPSS puanı esas alınarak toplamda 42 personel alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvuru şartları da açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesinde bulunan Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi ve Türk Tarih Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe sokulan ‘Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ dâhilinde çeşitli unvanlarda toplamda 42 adet sözleşmeli personel alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı detayları…

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde paylaşılan genel koşulları taşımak.b) Kütüphaneci, Arşiv Uzmanı, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2), Büro Personeli (3), Mütercim-Tercüman, Diğer Teknik Hizmet Personeli unvanlı pozisyona başvuruda bulunacaklar adına lisans seviyesinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanının esas alınacağı belirtildi.

c) Dizgi operatörü ve Programcı unvanlı pozisyonlara başvuruda bulunacaklar adına önlisans seviyesindeki 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP93 puanının esas alınacağı bildirildi.

ç) Teknisyen unvanlı pozisyona başvuruda bulunacaklar adına ortaöğretim seviyesinde 2018 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2018 KPSSP94 puanının esas alınacağı açıklandı.?d) Başvuruda bulunacakların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi dâhilinde ‘Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumları tarafından sözleşmelerinin feshedilmesi ya da sözleşme zamanı içinde Cumhurbaşkanı kararı ile paylaşılan istisnalar dışında sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri durumunda, fesih tarihi itibarıyla 1 sene geçmediği sürece kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler’ hükmüne uygun olanlar.

e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik ya da yaşlılık aylığı almayanlar.

BAŞVURU ŞARTLARI VE İLANIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

İSTENEN BELGELER

a) Başvurduğu pozisyona ilişkin diploma ya da mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.)

b) Fotoğraflı başvuru formu

c) T.C. kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi

ç) Aranan niteliklerde yabancı dil koşulu olan sözleşmeli personel pozisyonları için son 5 sene içerisinde alınmış YDS ya da dengi yabancı dil sınav sonuç belgesi.

d) Aranan şartlarda ders almış olma koşulu olan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuruda bulunacaklar için alınan dersleri gösteren onaylı transkript belgesi.

e) Aranan niteliklerde deneyim koşulu olan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuruda bulunanların SGK hizmet dökümü.

f) Ortaöğretim için2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

g) Lisans ve ön lisans için 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

ğ) Son 6 ay içinde alınan adli sicil belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

ı) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

h) Programcı, Arşiv Uzmanı, Mütercim-Tercüman ile Tashihçi pozisyonuna başvuran adayların özgeçmişi (cv).

i) Çalışmaya engel halinin bulunmadığı hususunda adayın yazılı beyanı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

a) Adaylar yalnızca bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Birden fazla pozisyona başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılır.

b) Başvurular, yalnızca kurumun basvuru.ayk.gov.tr internet adresinden alınacak. Postayla ya da elden yapılan başvurular, eksik belgesi olan başvurular ve başvuru tarihinin ardından yapılan başvurular geçersiz sayılır.

c) Başvuruda, başvurulan sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin formun eksiksiz doldurulması ve bu ilanın 2. maddesinde paylaşılan ‘Başvuruda İstenen Belgelerin’ eksiksiz sisteme yüklenmesi gerekiyor.

ç) Başvurular 30 Kasım - 04 Aralık 2020 tarihlerinde alınacakken son başvuru tarihi olarak da 4 Aralık 2020 saat: 18.00 olarak belirlendi.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

a) Programcı, Arşiv Uzmanı, Mütercim-Tercüman unvanlı pozisyonlara başvuranlarla ilgili puan türünde KPSS (B) grubu puan sıralaması yapılarak her bir pozisyon için paylaşılan sözleşmeli personel pozisyon sayısının 10 katı aday sözlü sınava girme hakkı elde edecektir. Kurum tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atama yapılacak.

b) Tashihçi unvanlı pozisyona başvuranlar yalnızca mesleki uygulama sınavına tabi tutulur.

c) Paylaşılan pozisyon sayısı dek adayın ataması yapılacak. Son adayların puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihinden önce olan, bunun da eşit olması durumunda doğum tarihi önce olan adaya öncelik veriliyor. Paylaşılan pozisyon sayıları kadar aday da yedek olarak ilan edilecektir.

ç) Teknisyen, Kütüphaneci, Büro Personeli, Dizgi Operatörü ve Diğer Teknik Hizmet Personeli unvanlı pozisyonlara başvuruda bulunanlarla alakalı puan türünde KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanacak.

d) Sonuçlar, atanma hakkı elde edenlerden istenecek belgeler ve diğer hususlar

Kurumun www.ayk.gov.tr internet sitesinden ve @TcYuksekKurum resmi Twitter hesabı üzerinden paylaşılacak.

e) Atanma hakkı elede eden fakat başvuru zaman içerisinde başvurmayan, belgesini teslim etmeyen, atama hakkından feragat eden vb. sebeplerle ataması yapılmayan ya da ataması iptal edilen adayların yerine sınav sonuçlarının açıklandığı tarih itibarıyla 6 (altı) ay içinde yedek listedeki sıralamaya göre atama yapılacak.

f) Programcı, Arşiv Uzmanı, Tashihçi, Mütercim-Tercüman unvanlı pozisyonuna başvuruda bulunanlar mesleki uygulama ya da sözlü sınava katılma hakkı elde edenler Kurumun www.ayk.gov.tr internet sayfasında ve @TcYuksekKurum resmî Twitter hesabı üzerinden duyurulacak olup adaylara öte yandan bir tebligat ya da bildirim yapılmayacaktır.

İŞTE BAŞVURU YAPILACAK UNVANLAR