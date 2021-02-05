Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı 2021! Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli orkestra sanatçısı alıyor!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, sözleşmeli sanatçı alıyor. Başvuru şartları Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli sanatçı alımı başvuru şartları!

Kültür ve Turizm Bakanlığı duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sözleşmeli sanatçı alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı için başvuru şartları belli oldu. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuruları nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli sanatçı alımı başvuru şartları!

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. İlana göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sözleşmeli sanatçı alınacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na alım yapılacak birimler ise şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

4- Erkek adaylar için askerlik le ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

1- Keman (Orkestra), viyola, viyolonsel (çello), kontrabas, obua, klarinet, fagot, korno, trompet, flüt, vurmalı çalgı branşları için; Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,

2- Keman (Klasik Koro), kanun, ritim, erkek ses, tenor, bas, semazen branşları için; en az Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olmak veya özel müzik öğrenimi görmüş olmak,

3- Yapılacak uygulamalı sınavda başarılı olmak.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI SANATÇI ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

İş talep formları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet

adreslerinden temin edilebilecek. Adayların, iş talep formunu istenilen formatta hazırlayarak, gsgm.basvuru@ktb.gov.tr e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekiyor. Adayların, son başvuru tarihi olan 15 Şubat 2021 tarihi saat 23:00'a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Adaylar, seçmiş oldukları branşlar için ayrı ayrı iş talep formu vermek veya iş talep formunda sınava girmek istedikleri her bir branşı ayrı ayrı işaretlemek kaydıyla birden fazla branşta sınava girebilecekler. İş talep formları ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu yukarıda belirtilen şartlara haiz olup, sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr internet adreslerinde duyurulacak. Adayların Sınava Giriş Belgeleri, iş talep formunda belirttikleri e-posta adresine gönderilecek.

İSTENİLEN BELGELER

1- Keman (Orkestra), viyola, viyolonsel (çello), kontrabas, obua, klarinet, fagot, korno, trompet, flüt, vurmalı çalgı branşları için, Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği; Keman (Klasik Koro), kanun, ritim, erkek ses, tenor (erkek), bas (erkek) ve semazen branşları için; Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü ya da konservatuarın lise bölümü veya fakülte ya da dört yıllık yüksekokul mezunu olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösteren öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

3- Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formu (güncel vesikalık fotoğraflı).

4- Adli Sicil Kaydı Belgesi.

ÖZEL KOŞULLAR

1- Adayların sınava vurmalı çalgılar dışında kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur. Piyano ile eser icra edecek adayların sınava kendi piyanistleri ile gelmeleri zorunludur.

2- Ritim, tenor ve bas sınavına girecek adayların sınava kendi eşlikçileri ile gelmeleri zorunludur.

3- Adayların sınavda çalacakları eserlerle ilgili repertuar listesini (10'ar adet) getirmeleri zorunludur.

SINAVLAR NE ZAMAN?

Sınavlar, 15 Mart 2021 günü saat 10:00'da başlayacak olup, sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre; sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri www.ktb.gov.tr ve guzelsanatlar.ktb.gov.tr adreslerinde ilan edilecek. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır

bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda çalacağı eserle ilgili repertuar listesi (10'ar adet) ve sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını (Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formunun ıslak imzalı aslı, adli sicil kaydı belgesi) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekiyor.