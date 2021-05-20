Kültür ve Turizm Bakanlığı 45 personel alacak! İşte başvuru şartları!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı'na Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde personel alımı yapacak. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı'na 45 personel alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımıilanı Resmi Gazete 'de yayımlandı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı şartları...

Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı'na 45 personel alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, iç denetçi, avukat, mimar, inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, mali hizmetler uzmanı, tanıtım uzmanı, harita mühendisi, arşiv uzmanı, memur , sekreter, elektrik, bilgisayar, harita, evrak görevlisi, temizlikçi, mihmandar, güvenlik görevlisi, şoför alınacak.

GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş sınavına başvuracak adayların;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (3) numaralı alt bendi dışındaki alt bentlerinde belirtilen genel şartları taşımaları, son başvuru tarihi itibarıyla özel şartlarda belirtilen bölümlerden mezun olmaları,

2. Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda denkliği YÖK tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesine sahip olmaları, gerekmektedir.

3. Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel hallerinin bulunmaması. (Teknik Personel)

4. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2019-2020 yıllarında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu puan şartı mevcut olup; lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP3, ön lisans mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP93, ortaöğretim mezuniyeti gereken unvanlarda KPSSP94 puan türlerinden asgari 70 ve daha yukarı puan almak,

5. Tüm unvanlar için son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular dijital ortamda olacak evrak alınmayacak. Başvurular dijital ortamda 20 Mayıs 2021 - 04 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden

başvurularını gerçekleştirecek.

Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacağından; alım yapılacak her bir pozisyon unvanı için ayrı ayrı olmak üzere KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısının dört katı kadar aday sınava çağrılır.

Giriş sınavına katılacak adayların listesi Bakanlık internet sitesinde 21/06/2021 tarihinde ilan edilecek. Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.