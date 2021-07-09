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Kültür ve Turizm Bakanlığı 43 işçi alacak! İşçi alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur?

09 Temmuz 2021 Cuma - 17:26 | Son Güncelleme : 09 07 2021 - 17:26

Kültür ve Turizm Bakanlığı toplamda 43 işçi alımı yapılacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğüne 10, İstanbul Atatürk Merkezi Kültür İşletme Müdürlüğü’ne alınacak 33 işçi için aranan şartlar da belli oldu. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 43 işçi alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?


Kültür Bakanlığı bünyesine 43 işçi alınacak. Yayımlanan ilana göre alımlar iki farklı birimde görevlendirmek üzere yapılacak. İşte KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Döner Sermaye işletmesi Merkez Müdürlüğü (İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğü) işçi alım ilanı…

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasının (ğ) bendi gereğince, Ek1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla Otuz üç (33) işçi alınacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 2 nci filcrasunn (ğ) bendi gereğince, Ek-1 tabloda kontenjan dağılımı ve asgari nitelikleri gösterilen unvan ve pozisyonlarda istihdam edilmek üzere mülakatla On (10) işçi alınacaktır.
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