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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Antalya'da taksi durağını ziyaret etti

ANTALYA (AA)  |  22 Temmuz 2021 Perşembe - 15:03 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 15:03

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, otellerdeki aşılanma oranının yüzde 93'lere ulaştığını, hedeflerinin ise yüzde 100 aşılanma oranı olduğunu bildirdi.


 
Ersoy, Antalya'da Kemer ilçesindeki bir taksi durağını ziyaret etti.  Esnafın sorunlarını dinleyen Ersoy, korsan taksicilikle ilgili denetimlerin  artırılması noktasında ilgililerle görüşeceğini dile getirdi.
 
Turizmle ilgili değerlendirmede bulunan Ersoy, geçen yıla göre bu  yılın daha iyi olduğunu söyledi.
 
Türkiye'deki önlemleri gören ülkelerin kısıtlamaları kaldırdığına  değinen Ersoy, "Sıkıntılı birkaç ülke var, inşallah onları da çözeceğim. Birkaç  haftaya daha ihtiyaç var. Aça aça gidiyoruz. İngiltere ile yoğun görüşme trafiği  devam ediyor. En büyük arzumuz, kısa sürede hava trafiğinin açılması." dedi.
 
En önemli sorunun vaka sayıları olduğunu aktaran Ersoy, vaka sayıları  artarsa yine turizmde sıkıntı yaşanacağını bildirdi.
 
Aşı çalışmalarına değinen Ersoy, mücadelede aşının etkin rol  oynadığını ifade etti.
 
 
"Bu işin tek kurtuluşu aşı"
Esnafa da aşı olup olmadıklarını soran Ersoy, şunları kaydetti:
"Bu işin tek kurtuluşu aşı. Çevrenizde aşı olmayan kimsenin kalmaması  lazım. Sizin olmanız yetmiyor. Çevrenizdeki herkesi de ikna etmeniz gerekiyor.  Böyle kısa sürede geçecek bir hastalık değil. Bu, önlemle kontrol altında  tutulması gereken bir virüs. Otellerde aşılanma oranı çok yükseldi. Yüzde 93'lere  kadar geldi. Otellerdeki hedefimiz bu rakamları yüzde 100'e getirmek. Otel  çalışanları buna uyuyor ve aşılanıyorlar. Sağlık Bakanlığı her şeyi yapıyor.  Yeter ki insanlar aşı olmak istesin."
 
Belediyeden ruhsatını alan konaklama tesisi, bakanlıktan  sınıflandırma belgesini alacak
 
Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Turizmi Teşvik Kanunu ile  Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile de belediyelerle ilgili  herhangi bir kısıtlama ya da hak mahrumiyeti getirilmediğini belirtti.
 
Konaklama tesislerinin belgelendirilmesinin hem belediyelerden hem de  bakanlıktan yapıldığını anımsatan Ersoy, kanunla işletme sahibinin belediyeden iş  yeri açma ve çalıştırma ruhsatı aldıktan sonra bakanlıktan da sınıflandırma  belgesi alma şartı getirildiğini bildirdi.
 
Belediyelerin iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verdikten sonra rutin  bir denetim yapmadıklarını ifade eden Ersoy, rutin denetimlerin düzenli olarak  bakanlık tarafından yapıldığını, bakanlığın da sadece kendinden belgeli olanları  denetlediğini kaydetti. Yasal düzenlemeyle herkesin bakanlıktan da belge  alacağını ve rutin denetimlere tabi olacağını aktaran Ersoy, bu şekilde sistemin  daha kontrollü yürüyeceğini sözlerine ekledi.

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