Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan Ayasofya yanıtı: UNESCO...

UNESCO'dan yapılan Ayasofya açıklamasına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz yanıt verdi. Yavuz, "UNESCO sözleşmesinde işlev değiştirmesine engel yok" ifadelerini kullandı.

UNESCO'dan yapılan "Bir anıtın statüsü hakkında Türkiye’nin aldığı kararı üzüntüyle karşıladık" açıklamasına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, UNESCO Sözleşmesinde işlev değişikliğine engel bir hüküm bulunmadığını söyledi.

Yavuz, Ayasofya 'nın cami olarak kullanılmasının Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması sözleşmesini ihlal etmediğini söyledi.

EVRENSEL DEĞERİNİ ASLA ETKİLEMEMEKTE

Ayasofya'nın hem sözleşme hem ulusal mevzuat kapsamında güçlü bir şekilde korunduğunu belirten Yavuz, "Bu durum Ayasofya’nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir" dedi.