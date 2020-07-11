11 Temmuz 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.809 -0.85 EURO 7,7720 0.29
USD 6,8680 0.11 ALTIN 397,080 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz'dan Ayasofya yanıtı: UNESCO...

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 17:53 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 17:53

UNESCO'dan yapılan Ayasofya açıklamasına, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz yanıt verdi. Yavuz, "UNESCO sözleşmesinde işlev değiştirmesine engel yok" ifadelerini kullandı.


UNESCO'dan yapılan "Bir anıtın statüsü hakkında Türkiye’nin aldığı kararı üzüntüyle karşıladık" açıklamasına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, UNESCO Sözleşmesinde işlev değişikliğine engel bir hüküm bulunmadığını söyledi.
 
Yavuz, Ayasofya'nın cami olarak kullanılmasının Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunması sözleşmesini ihlal etmediğini söyledi.
 
EVRENSEL DEĞERİNİ ASLA ETKİLEMEMEKTE
 
Ayasofya'nın hem sözleşme hem ulusal mevzuat kapsamında güçlü bir şekilde korunduğunu belirten Yavuz, "Bu durum Ayasofya’nın üstün evrensel değerini asla etkilememektedir" dedi.
 
Yavuz, 8. yüzyılda cami olarak inşa edilen ve 13. yüzyılda kiliseye dönüştürülen İspanya Cordoba Camii'ni de örnek gösterdi. Camii'nin 1984 yılından beri UNESCO Dünya Miras Listesi'nde varlığını sürdürdüğünü hatırlattı.

ETİKETLER

Ayasofya Özgül Özkan Yavuz UNESCO
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.