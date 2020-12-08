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Kullanımı düştükçe düşüyor! Fiyatlara zam...
Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. İki yıl önce başladı. İki yıldır zam yapılmıyordu. 'Zam yapılsın' talebi geldi. Vatandaşlar ise fiyatların bu yıl da değişmemesinden yana. Ücretli poşet uygulamasında ikinci yıl sona eriyor. Poşet üreticileri ve tüketiciler, “25 kuruşluk fiyat bu yıl da değişmesin” derken, yılın ilk 10 ayında poşet kullanımı yüzde 73, karbon salımı 1.2 milyon ton azaldı.
Türkiye’de paralı plastik poşet uygulamasında ikinci yıl geride kaldı. Milliyet olarak paralı poşet uygulamasını ilk günden bu yana gelişmeleriyle takip ederek, çarşıda, pazarda tüketicinin nabzını tuttuk. Ocak 2019’da tüketicilerin birçoğu paralı poşet uygulamasına hazırlıksız yakalanmış, ilerleyen günlerde ise hazırlıklarını yaparak bez torba, file ya da eski kullandıkları plastik poşetlerle alışverişe çıkmıştı.