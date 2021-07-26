Kullanıcıların yüzde 68'i çevrim içi dolandırıcılarla karşılaştı

Geçen yıl Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 68'inin çevrim içi dolandırıcılarla karşılaştığı ve dolandırıcıların yüzde 60'ının potansiyel kurbanlarını tanıyormuş gibi davrandığı belirlendi.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Toluna araştırma şirketine yaptırdığı ankete katılan Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 68'i sosyal ağlarda kendilerinin veya sevdiklerinin dolandırıcılardan şikayetçi olduğunu bildirdi.

Ankete göre, dolandırıcıların yüzde 60'ı potansiyel kurbanlarını tanıyormuş gibi davrandı ve sanki bir arkadaşlarından yardım istiyormuş gibi yaklaştı.

Ankete katılanların yüzde 64'ü kendilerinin veya sevdiklerinin dolandırıcıları hemen tanıyabildiklerini belirtse de yüzde 34'ünün bunu yapabilmek için diyalog başlatması gerekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, "Sosyal medya günlük hayatımıza girmiş durumda. Dolandırıcılar da popüler platformlar üzerinden kullanıcılara doğrudan ulaşma fırsatını kaçırmıyor. Dolandırıcılar, kişisel verilerinizi sosyal medya hesabınızda bulabilir ve sosyal mühendislik yöntemleriyle kullanabilirler. Bu durumda, temel güvenlik kurallarını aklınızdan çıkarmamalısınız. Örneğin özel verileri gizlemek, muhatabınıza acilen para transferi yapmadan veya gönderdiği bağlantıyı açmadan önce kontrol etmek yararınıza olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kullanıcılar, özel uygulamalar ve programlar aracılığıyla dolandırıcılardan korunmaya çalışıyorlar. Ankete katılanların en az yüzde 35'i kendilerini çevrim içi dolandırıcılıklara karşı korumak için özel güvenlik çözümleri (antivirüs) kullanıyor, yüzde 19'u arayan kimliği ve yüzde 22'si telefon sahtekarlığına karşı yerleşik telefon işlevleri (kara liste) uyguluyor.

Bu gibi durumlara karşı şu temel güvenlik kurallarına uyulması öneriliyor: