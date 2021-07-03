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Kullandığı yöntem örnek oldu! 5 yılda bin ton tasarruf yaptı
Burdur’da 60 yaşındaki iş insanı Ercan Akın, evinin bahçesinde kurduğu sistemle 5 yıldır yağmur suyuyla ürün yetiştiriyor. Kurduğu sistemle meyve ve sebzeleri sulayan Akın’ın yıllık tasarrufu, ülke ekonomisine katkıda büyük bir örnek.
Kentte, mermer sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Ercan Akın, 5 yıldır yağmur sularını biriktirip bahçesinde damla sulama sistemiyle meyve ağaçlarını ve sebzeleri suluyor. Akın, Burdur Gölü kenarındaki evinde yaklaşık 2 dönümlük bahçesinde kiraz, vişne, hünnap, Antep fıstığı, şeftali, kayısı ve elma gibi birçok meyve ağaçlarının yanı sıra domates, biber ve salatalık gibi sebzeleri de biri 80, diğeri 10 tonluk iki depoda biriktirdiği yağmur suyuyla suluyor.