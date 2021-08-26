Kulakta basınç neden olur ve nasıl geçer?

Kulaktaki basınç kişileri rahatsız eden bir durumdur. Belli başlı nedenleri olsa da kulaktaki basınç bazen hastalıkların da habercisi olabilir. Kulaktaki basıncı kendi kendinize geçirebileceğiniz bazı yöntemleri haberimizde bulabilirsiniz.

Genel olarak soğuk algınlığından kaynaklanan östaki borusu disfonksiyonu kulaklarda basınç hissine sebebiyet verir. Uzun süren kulank basıncı durumunda mutlaka hekime danışarak kontrol olmak gerekir.

Kulak tıkanıklığı nasıl geçer sorusu enfeksiyonel hastalıkların çoğalmasıyla beraber çok sık karşılaşılan sorunlar arasında yer almaya başladı. Kulak tıkanıklığı genelde ciddi bir durum olmasa da, tıkalı kulaklar kendi başlarına bir sıkıntı olabilir

Tıkalı kulağı bilinçsizce açmaya çalışmak iyi bir şey yapmaya çalışırken olumsuz sonuçlar ortaya çıkartabilir. Peki, tıkalı kulak nasıl açılır? Kulak tıkanıklığına ne iyi gelir, kulak tıkanıklığı neden olur, kulak tıkanıklığı bitkisel yöntemlerle nasıl açılır, kulak temizliği nasıl yapılır soruları herkesin cevabını bilmek istediği sorular olarak karşımıza çıkıyor.

Her insanın yaşadığı tıkalı kulak sorununu sizler için ele aldık. Tıkalı kulak nasıl açılır dediğinizde size birçok çözüm sunacağız. Ancak tıkalı kulak nasıl açılırdan önce, kulak tıkanıklığı neden olur bilmek daha önemlidir. Çünkü kulak tıkanıklığı basit bir sebepten olabileceği gibi ciddi hastalıkların da habercisi olarak karşınıza çıkabilir.

Özellikle kulak temizliği konusunda bilinçsizce hareket etmek, tıkalı kulağı açmak yerine daha çok tıkanmasına ve hatta bu yanlış hareket yüzünden tıkanan kulağın ciddi hastalıklarla sonuçlanmasına neden olur. Bu sebepten kulak temizliği nasıl yapılır konusuna da dikkat etmek gerekir.

Tıkalı kulak nasıl açılır, kulak tıkanıklığı neden olur, kulak temizliği nasıl yapılır siz de bilmek isterseniz haberimizin devamında detayları bulabilirsiniz.

Kulak neden tıkanır?

Kulaklar aşağıdakiler dâhil olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı tıkanabilir

1- Yükseklikte, uçak kalkışında, kanyon veya tepelik arazide veya dalış sırasında şiddetli basınç kulak tıkanmasına neden olabilir.

2- Dış kulakta kulak kiri birikmesi kulak tıkanmasına neden olur.

kulakta meydana gelen enfeksiyon

3- Banyo veya yüzme sırasında kulak kanalına giren su.

4- Her yaştan insan tıkanmış kulak sorunu ile karşı karşıya kalabilir.ancak çocuklar daha fazla soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlarlakarşı karşıya kulak tıkanıklığı sorunuyla karşı karşıya kalabilirler.

5- Sık sık seyahete çıkanlar ve yüzücüler de kulak tıkanıklığı problemiyle karşı karşıya kalabilirler.

Tıkanmış Kulaklar nasıl belirti verir?

Kulak tıkanıklığında görünen semptomlar, kulak tıkanıklığının nedenlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Kulak tıkanıklığının belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- Kulakta dolgunluk hissi

- İşitme engelli

- Kulakta haşhaş, çınlama ve ıslık sesleri.

- Bir enfeksiyon nedeniyle ağrı

- Denge kaybı.

- Kulak ağrısı.

Tıkalı kulak nasıl açılır?

Tıkalı kulak nasıl açılır diye kara kara düşünmenize gerek yok çünkü kulak tıkanıklığı genelde geçici bir problemdir ve bazen birkaç saatte bazen de birkaç günde kendi kendine geçer. Kulak tıkanıklığı geçmediği ve ağrı hissetmenize sebep olduğu takdirde Kulak Burun Boğaz doktoruna gitmeniz doğru olacaktır.

Tıkalı kulağın nasıl açılacağı aslında kulak tıkanıklığının nedenine bağlı olarak değişim gösterir. Tıkalı kulağın açılması için ilk yapılması gereken; östaki borusunun açılmasını sağlayıp basıncı hafifletmektir. Bu şekilde kulak rahatlayacaktır. Peki bunu nasıl yapabilirsiniz? Sakız çiğneyebilirsiniz, esneyebilirsiniz ya da nefes alıp burun deliklerinizi ve ağzınızı kapatarak nefesinizi vermeye çalışır gibi yapabilirsiniz.

Kulak tıkanıklığı için evde bitkisel çözümler nelerdir?

Kulak tıkanıklığı bitkisel yöntemlerle de tedavi edilebilir. Ancak kulak tıkanıklığının nedeninin ilk olarak bilinmesi için uzmana danışılması gerekmektedir. Kulak tıkanıklığı nasıl geçer, kulak tıkanıklığına evde bitkisel çözüm yöntemleri nelerdir diyorsanız işte cevapları…

Sıcak su torbası

Kulağınıza sıcak kompres uygulayabilirsiniz. Tıkalı kulağı açmak için uygulayacağınız sıcak kompres östaki borusunun genişleyip rahatlamasını sağlayacaktır. Sıcak kompresi kulağınıza sıcak su torbası tutarak uygulayabilirsiniz. Sıcak su torbanız elinizde mevcut değil ise havlu ısıtıp kulağınıza tutabilirsiniz.

Zeytinyağı

Bir çay kaşığı zeytinyağını cezvede ılıtın. Ancak sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. Ilık zeytinyağını kulağınıza 3-4 damla damlatın ve diğer kulağınızın üzerine uzanın ve 10 dakika boyunca tıkalı olan kulağınız havada kalacak şekilde bekleyin. 10 dakika dolduktan sonra zeytinyağı damlattığınız kulağınızı yan yatırın, aşağıya bakacak duruma getirin ve zeytinyağının iyice akmasını bekleyin.

Valsalva manevrası

Antonia Maria Valsalva tarafından geliştirilen Valsalva manevrası, çeşitli kulak tıkanıklıklarından kurtulmanın en etkili yollarından biridir. Bu tekniği kullanarak orta kulağınızdaki basıncı kolayca eşitleyebilirsiniz.

• Derin bir nefes al ve ağzını kapat.

• Parmağını parmağınızla parmaklarınız arasında sıkıştırın ve başınızı hafifçe geriye doğru eğin.

• Kulaklarınızı eşitlemek için burnunuza doğru nefes alın. Bir 'çıt' sesi duymalısınız.

Valsalva manevrası tipik olarak anlık sonuçlar verir. Fakat kulaklarınız hala tıkanmış hissediyorsa, tekrar denemeden önce birkaç dakika bekleyin.

Esneme

Kulak tıkanıklığını açan bir diğer yöntemde esneme yöntemidir. Esneme ayrıca, yutmaya oldukça benzer bir şekilde kulaklardaki hava basıncını dengelemeye yardımcı olur. Aslında esneme, eşzamanlı hava girişi ve kulak zarının gerilmesi olarak tarif edilir. Eğer kulaklarınız tıkanmışsa, yapabileceğiniz en kolay yöntem budur.

• Ağzını olabildiğince geniş açın ve esneyin. İşlemi daha fazla desteklemek için, etkilenen kulağın kulak memesini çekin.