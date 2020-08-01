Kulak küpe sorgulama | Kulak küpe sorgulaması nasıl yapılır? (Kurbanlık hayvan kulak küpe sorgulaması)

Kulak küpe sorulama nasıl yapılır? sorusu Kurban Bayramı’nda kurban kesecek vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kurban Bayramı’nda kesilecek hayvanların küpe numaralarını sorgulayak kayıtlı hayvan almak isteyenler, kurbanlık hayvan küpe sorgulama nasıl yapılır, sorusuna yanıt arıyor. İşte Kulak küpe sorgulama…

Kurban Bayramı’nda kesilecek hayvanların küpe numaraları her bayram olduğu gibi bu bayramda da sorgulanıyor. Türkiye’de büyükbaş hayvanlarda küpeleme ve kayıt işlemlerine 2002 yılında, küçükbaş hayvanlarda ise 2010 yılında başladı. Peki, Kulak küpe sorgulaması nasıl yapılır? Kurbanlık hayvan kulak küpe sorgulaması…

KURBANLIK KULAK KÜPE SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Türkiye’de büyükbaş hayvanlar ile küçükbaş hayvanlar küpelenerek ulusal veritabanında kayıt altına alınıyor. Mevcut kayıt sistemi vasıtasıyla hayvanların hareketleri ve hastalıkları izlenebiliyor. Kayıt sisteminde kayıt altına alınan hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/ web sayfası hazırlanarak kullanıma açıldı.

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KÜPELEME HAKKINDA

Büyükbaş hayvanlar doğumlarından itibaren 3 ay içerisinde, küçükbaş hayvanlar ise 6 ay içerisinde ve doğdukları işletmeden ayrılmadan önce küpelenerek kayıt altına alınmaktadır. Bu süreleri aşılması durumunda cezalı küpeleme ve kayıt yapılmaktadır. Küpelenmeyen ve kayıt edilmeyen hayvanların bir işletmeden başka bir işletmeye hareket ettirilemez.

Hayvanların küpelenmesi ve kayıt altına alınmasındaki amaç, hayvan hareketlerinin kontrolünü sağlamak, hastalıklı hayvanların hareketini önleyerek hastalıkların yayılmasını önlemek ve dolayısıyla sağlıklı gıda elde ederek halk sağlığını korumaktır.

TÜRKVET Hayvan Kayıt sisteminde; hayvanların bulunduğu işletme, işletme sahibi, işletmenin bulunduğu adres, tür, ırk, cinsiyet bilgileri ile doğum, hareket ve ölüm tarihi bilgileri tutulmaktadır.

Yetiştiriciler, işletme bilgilerini, işletmelerinde doğan- ölen, işletmelerine gelen- ayrılan hayvanları, İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edebilecekleri işletme kayıt defteri/formuna veya bilgisayar ortamında hazırlayacakları forma kaydetmek ve İl/İlçe Müdürlüklerine bildirmek zorundadır.

Büyükbaş hayvanların il içi sevklerinde hayvan pasaportu, küçükbaş hayvanların il içi sevklerinde nakil belgesinin hayvanların beraberinde bulundurulması zorunludur. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların iller arası sevklerinde hayvanların muayene kontrolünden sonra bu belgelere istinaden düzenlenen Veteriner Sağlık Raporu gereklidir.