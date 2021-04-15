Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar oruçlarını bozan durumları araştırıyor. Unutulan, istemsizce gerçekleştirilen ya da yapmak istediği bir eylem öncesi tuttukları oruçların bozulup bozulmayacağını merak eden vatandaşlar arama motorlarına yöneliyor. Merak edilen konulardan bir de Kulak deldirmek orucu bozar mı? Oruçluyken kulak deldirmek orucu bozar mı? oldu.

İslam alemi için en önemli aylardan biri olan Ramazan ayı geldi. Oruç ibadetini yerine getiren vatandaşların orucu bozan durumları araştırmaları da yoğunlaştı. Kulak deldirmek orucu bozar mı? Oruçluyken kulak deldirmek orucu bozar mı?

ORUÇLUYKEN KULAK DELDİRMEK ORUCU BOZAR MI?

Oruçluyken kulak deldirmek orucu bozmaz. Kulak deldirirken herhangi bir iğne ve ilaç kullanılmayacaksa ve delme işlemi sadece bir alet yadımı ile yapılacaksa oruca bir zarar vermez.

Diyanet orucu bozan durumları “Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.” Şeklinde açıklamıştır.