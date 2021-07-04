Kulağından çıkan şey herkesi şaşırttı! 22 yıl sonra

Genç kadın kulak ağrısıyla doktora gitti ancak ağrının sebebi bambaşkaymış. Soğuk algınlığı ve enfeksiyondan şikayet eden kadının rahatsızlığının sebebi şoke etti.

TikTok kullanıcısı olan Jordan "Soğuk algınlığı için doktora gittiğinizde kulaklarınızı tıkayan şeyin ne olduğunu öğrendiğinizde sizi bir sürpriz karşılar'' diyor. Paylaştığı videoda şoke eden haberi takipçileriyle paylaşan genç kadın, kulağından çıkan tüpü de paylaştı.

4 YAŞINDAYKEN TAKILMIŞ

Daily Star 'da yer alan habere göre olay kadının duyma kaybı ve ağrı yaşaması sebebiyle doktora gitmesiyle başlıyor. Sonrasında ise oldukça ilginçleşen hikaye 22 yıl öncesine kadar gidiyor. 4 yaşındayken duyma kaybı yaşadığı için kulağına takılan tüp, yıllar içinde unutulmuş ve 26 yaşındaki kadının duyma kaybı yaşamasına neden olmuş.

Doktorların uzun yıllardır orada duran tüpü çıkartması oldukça ilginç zira, çok daha erken bu tüplerin kulağın içinden doğal olarak düşmesi gerekiyordu. Genç kadın bu düşmenin hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve zamanla da orada bir şeyler olduğunu unuttuğunu söylüyor.

Jordan, Haziran ayında bu korkunç hikayeyi paylaştı ve o zamandan beri 750 binden fazla kez izlendi ve insanlar artık kendilerinin de böyle bir tecrübe yaşayabileceğinden korkuyor. Bir kişi, "Aman Tanrım, umarım benimki orada değildir! Küçükken üç tüpüm vardı" yorumunu yaptı.

Başka bir takipçi ise "Benimkinin düştüğü söylendi, şimdi çok endişeliyim" dedi. Bir başkası ise: "Dostum şaka değil aynısı bana da oldu. Kulak kamerasıyla TikTok trendi sayesinde öğrendim ve görebildim ve 18 yaşımdayken tüp taktırdım." diyor.