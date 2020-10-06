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Kulağa bile tuhaf geliyor! Genç sevgilisini babasıyla evlendirdi

Kulağa bile tuhaf geliyor! Genç sevgilisini babasıyla evlendirdi Esra Erol'un programına katılan 3 çocuk annesi kadının anlattıkları duyanları şaşkına çevirdi.
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