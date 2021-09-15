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Kül ve hayvan gübresi ile yapılıyor! Çok kaliteli bal üretiliyor! Fiyatı 25 lira...
Trakyalı arıcılara özgü geleneksel yöntem nesilden nesile aktarılıyor. Fiyatları 20-25 lira arasında değişiyor. Söğüt dallarından örülüyor, kül ve hayvan gübresiyle sıvanıp kurutuluyor. Arıları kışın soğuktan, yazın da sıcaktan koruyor. İçine konulan arılara hiçbir şekilde besleme yapılmıyor ve üretilen bal çok kaliteli oluyor.
Edirne'de Süloğlu ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki bal üreticisi Uğur Boz, bugün nadir uygulanan bu yöntemle hem bal üretiyor hem de unutulmaya yüz tutmuş geleneği yaşatıyor. Boz, çocukluktan bu yana içinde olduğu arıcılıkla kendisini babaannesinin tanıştırdığını söyledi.