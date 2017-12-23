Kudüs'te gözaltına alınan Türk vatandaşlarıyla ilgili flaş gelişme

Kudüs'te cuma namazı ardından gösterilerde Filistinlilere destek verdiği için gözaltına alınan 3 Türk vatandaşı serbest bırakıldı.

İsrail polisi tarafından ikisi Mescid-i Aksa'nın Kattanin Kapısı'nda, biri ise El-Vad Yolu'nda yaşanan olaylar sırasında 3 Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 3 Türk vatandaşının kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Türk vatandaşlarına sağlanan Avukat Umeyr Ahmed Merrid, cuma günü akşam namazından sonra yaşanan arbedede gözaltına alınan Abdullah Kızılırmak ile Mehmet Kargılı'nın, "İsrail polisini darbetmek ve polise mukavemetle", daha önce gözaltına alındığı öğrenilen Adem Koç'un da "kamu düzenini bozmak ve illegal gösteriye katılmakla" suçlandığını söyledi. Merrid, 4 ay önce İsrail 'de faaliyet gösteren bir şirkette çalışmak üzere İsrail'e gelen Türk vatandaşı Koç'un dün cuma namazından sonra Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Eski Şehrin El-Vad Yolu'nda yaşanan olayların ardından İsrail polisince gözaltına alındığını aktardı.