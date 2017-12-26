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Kudüs krizinde ABD'den şoke eden başkent teklifi

AA |  26 Aralık 2017 Salı - 15:54 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 15:54

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "ABD'nin Filistinlilere Ebu Deys'te başkent ya da bir oluşum verilmesi, buradan bir köprü ile Mescid-i Aksa'ya bağlanılması teklifinde bulunacağına dair bilgiler ulaştığını" söyledi.


İsmail Heniyye, "Hamas'a  ABD'nin, Filistinli yetkililere Kudüs'ün yakınlarındaki Ebu Deys'te başkent ya da  bir oluşum verilmesi teklifi sunacağına dair bilgiler ulaştı." dedi.
 
Söz konusu teklifin içeriğine dair Heniyye, planın Mescid-i Aksa'da  özgürce ibadet edilmesinin önü açılması amacıyla Ebu Deys ile Aksa arasında bir  köprü inşa edilmesini ve Aksa'nın 3 zamanlı bölünmesini kapsadığını aktardı.
 
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına tepki gösteren Heniyye,  "Trump'ın Kudüs kararı, Filistin davasının tasfiye edilmesini amaçlayan  mücadelenin bir parçası. Kararın, tüm bölgenin şekillenmesine uzayan boyutları  var. Karar, yalnızca Filistin'deki durumlar için değil bölgenin izlerinin tamamen  değiştirilmesi için ortaya atıldı." dedi.
 
Kararın Filistin-Ürdün ilişkilerine de olumsuz yansıyabileceği  uyarısında bulunan Heniyye, "Ürdün ve Filistin arasında alternatif yurt ve  söylemleri var. İkamet edilecek bir konfederasyondan bahsediliyor. Bu alternatif  vatanın temellerini teşkil ediyor." diye konuştu.
 
Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Kudüs meselesi ve alternatif yurt  edindirme planlarının tehlikeleri hakkında görüştüğünü kaydeden Heniyye,  "Filistinliler, Kudüs ve Filistin konusunda hiçbir siyasi ihlali kabul etmeyerek  net ve kesin bir tutum talep ediyor." ifadelerini kullandı.
 
Heniyye, Filistin halkına ABD'nin Kudüs kararına karşı intifadayı  sürdürme çağrısında bulunarak, "Kudüs konusunda herhangi bir haktan vazgeçmenin  bütün İslam ümmetine tehlikeli yansımaları olacak." dedi.
 
İslam dünyasında ABD'nin kararına tepki için düzenlenen gösterileri  takdirle karşıladığını belirten Heniyye, bunun Arap ve İslam haklarında İsrail'e  karşı nefretin yansıması olduğunu kaydetti. 
 
Bu arada Hamas'ın ulusal uzlaşıya bağlı olduğunu vurgulayan Heniyye,  uzlaşı anlaşmasının uygulanmasında yavaş davranılmasının vahim sonuçlar  doğurabileceği uyarısında bulundu.
 

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İsrail Filistin İsmail Heniyye Hamas
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