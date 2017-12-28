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Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi ailesine kavuştu

AA |  28 Aralık 2017 Perşembe - 1:36 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 1:36

İsrail askeri mahkemesi tarafından tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu.


Cuneydi serbest kalmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada,  gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz  kaldığını belirtti.
 
El-Halil kentine bağlı Vadi et-Tuffah Caddesi'nde göz yaşartıcı gaz ve  arbededen kaçarak bir yakınının evine giderken gözaltına alındığını anlatan  Cuneydi, "Askerler beni alır almaz yere fırlatıp dövmeye başladılar. Vücudumun  her yerine vurdular. Başıma vurdular, ayaklarıyla üzerime bastılar. Çok korktum.  Neler olduğunu anlamadım. Beni bağlayıp nerede olduğunu bilmediğim bir cezaevine  götürdüler. Vücudumda kanamalar vardı ve her yerim ağrıyordu." dedi.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür
 
Cezaevinde de gözleri kapalı şekilde darp edildiğini, soruşturma  sırasında üzerine soğuk sular döküldüğünü kaydeden Cuneydi, kendisine destek  veren herkese, özellikle Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a  teşekkür etti.
 
Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan  El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına  alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
 
İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer  Askeri Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada, Cuneydi’nin 10 bin şekel (11 bin  lira) kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar  verilmişti.
 
 Cuneydi, 14 Ocak 2017’de yeniden askeri mahkemeye çıkarılacak.
 
Uluslararası Çocukları Koruma Örgütünün Filistin şubesi dün  Cuneydi’nin 7 Aralık'ta gözaltına alınmasının ardından yapılan sağlık  muayenesinin sonuçlarını duyurmuştu.
 
Örgütten yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gözaltı esnasında  Cuneydi’yi dövdüğü belirtilmiş, bunun neticesinde Cuneydi'nin vücudunda darp  izleri ve sağ omuzunda kırık oluştuğu kaydedilmişti.
 

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Cuneydi İsrail Filistin
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