Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi ailesine kavuştu

Cuneydi serbest kalmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını belirtti.

El-Halil kentine bağlı Vadi et-Tuffah Caddesi'nde göz yaşartıcı gaz ve arbededen kaçarak bir yakınının evine giderken gözaltına alındığını anlatan Cuneydi, "Askerler beni alır almaz yere fırlatıp dövmeye başladılar. Vücudumun her yerine vurdular. Başıma vurdular, ayaklarıyla üzerime bastılar. Çok korktum. Neler olduğunu anlamadım. Beni bağlayıp nerede olduğunu bilmediğim bir cezaevine götürdüler. Vücudumda kanamalar vardı ve her yerim ağrıyordu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür

Cezaevinde de gözleri kapalı şekilde darp edildiğini, soruşturma sırasında üzerine soğuk sular döküldüğünü kaydeden Cuneydi, kendisine destek veren herkese, özellikle Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a teşekkür etti.

Filistinli Cuneydi, 7 Aralık'ta işgal altındaki Batı Şeria 'da yer alan El-Halil şehrinde "gözleri bağlanarak" çok sayıda asker tarafından gözaltına alınmış, bu görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin batısındaki Ofer Askeri Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada, Cuneydi’nin 10 bin şekel (11 bin lira) kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmişti.

Cuneydi, 14 Ocak 2017’de yeniden askeri mahkemeye çıkarılacak.

Uluslararası Çocukları Koruma Örgütünün Filistin şubesi dün Cuneydi’nin 7 Aralık'ta gözaltına alınmasının ardından yapılan sağlık muayenesinin sonuçlarını duyurmuştu.

Örgütten yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gözaltı esnasında Cuneydi’yi dövdüğü belirtilmiş, bunun neticesinde Cuneydi'nin vücudunda darp izleri ve sağ omuzunda kırık oluştuğu kaydedilmişti.