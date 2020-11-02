Küçükyumuk ailesi kurtuldu mu? Doğanlar Apartmanı’nda enkaz altında olan Küçükyumuk ailesi son durum!

İzmir'deki 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma ekipleri enkaz altındali çalışmalarına devam ediyor. 3 yaşındaki Elif bebeğin kurtulmasının ardından Küçükyumuk ailesinin durumu akıllara geldi. Küçükyumuk ailesi kurtuldu mu?

İzmir'deki deprem sonrası yıkılan binaların altından haberler gelmeye devam ediyor. İzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazında cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Peki, Küçükyumuk ailesi kurtuldu mu?

KÜÇÜKYUMUK AİLESİ KURTULDU MU?

Doğanlar Apartmanı enkazından çıkarılan 3 kişinin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.

BİR AİLE YOK OLDU

Enkaz altında kalan vatandaşları arama kurtarma çalışmaları devam ederken diğer yandan da acı haberler peşpeşe geliyor. Depremde hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi. Aileden geriye fotoğrafları kaldı.