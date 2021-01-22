Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözlatı...

Gelen son dakika haberine göre; Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü’nde rüşvet alındığı iddialarına ilişkin Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 11’i Tapu Müdürlüğü görevlisi, 29’u sivil olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tapu müdürü de dahil 38 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden birinin el çantasında 5 ayrı zarf içerisinde 36 bin 750 TL ele geçirildi.

Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet alındığı ihbarı üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Tapu müdürünün de yer aldığı 11 Tapu Müdürlüğü görevlisi, 29 sivil olmak üzere toplam 40 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Soruşturma, Küçükçekmece Tapu Müdürlüğü'nde işlem yapan kişilerden ve işlemlere aracılık yapan kişilerden rüşvet alındığı yönünde emniyete yapılan ihbar üzerine başlatıldı. İhbar sonrası Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet almak ve vermek' suçları kapsamında soruşturma açıldı.

TAPU MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında teknik takipte bulunarak elde edilen deliller doğrultusunda 11'i Tapu Müdürlüğü görevlisi, 29'u sivil olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1'i Kayseri 'de 1'i Manisa 'da olmak üzere şüphelilerden 38'i gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Küçükçekmece Tapu Müdürünün de yer aldığı öğrenilirken, 1 şüphelinin yurt dışında olduğu, 1'inin ise halen arandığı öğrenildi.

5 AYRI ZARF İÇİNDE BİNLERCE LİRA BULUNDU

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapılırken, şüphelilerin kullandıkları cep telefonlarına incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan bir şüphelinin el çantasında ve üzerinde yer alan 5 ayrı zarf içerisinde bulunan 36 bin 750 TL'ye el konuldu.