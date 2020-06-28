29 Haziran 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.668 0.46 EURO 7,7030 0.13
USD 6,8560 0.00 ALTIN 390,190 0.36
CANLI BORSA
TÜMÜ

Küçükçekmece'deki görüntüler sonrası bakanlık hareket geçti

28 Haziran 2020 Pazar - 22:51 | Son Güncelleme : 28 06 2020 - 22:51

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine inceleme başlatıldığını duyurdu.


Bakanlığın Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Küçükçekmece Gölü'ndeki balık ölümleri üzerine İl Müdürlüğü ekiplerimiz gölün farklı noktalarından inceleme yapmak üzere numuneler almıştır. Tespitlerimiz sonrası balık ölümlerinin önüne geçecek tedbirler uygulanarak kirliliğe sebep olanlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi. 
 

ETİKETLER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Küçükçekmece Gölü balık
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.