Küçükçekmece'de seyyar satıcı ve zabıta arbedesi! Sopa ve çekiçle saldırdılar

İstanbul Küçükçekmece'de motosikletli zabıta ekipleri, mahalle aralarında kamyonetle satıcılık yaptıkları için durdurmaya çalıştıkları baba ile oğlunun sopa ve çekiçli saldırısına uğradı. Olayda yaralanan zabıta memuru hastaneye kaldırılırken, baba ile oğlu gözaltına alındı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Küçükçekmece'de zabıta ekipleri, dur ihtarına uymayan ve mahalle aralarında kamyonetle satıcılık yapan baba ile oğlunun sopa ve çekiçli saldırısına uğradı. Aldığı darbeler sonucu boynundan ve belinden yaralanan zabıta memuru hastaneye kaldırıldı.

Olay, Tevfik Bey Mahallesi'nde dün saat 12.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Küçükçekmece Belediyesi motorize zabıta ekipleri, sebze satıldığını fark ettikleri 51 ABD 095 plakalı kamyonetin sürücüsünü durması yönünde uyardı.

ÇEKİÇ VE SOPAYLA SALDIRDILAR

Ekiplere aldırmayan İsmet Yücel ile oğlu kamyoneti durdurmayarak yoluna devam etti. Kamyonetin önüne geçen motosikletli ekiplerin de sürüklenmesine neden oldular. Bir süre sonra kamyonetini durduran İsmet Yücel iddiaya göre, aşağı inerek oğluyla birlikte çekiç ve sopayla zabıta ekiplerine saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı darbeler sonucu boynundan ve belinden yaralanan zabıta memuru Onur Kiraz yere yığıldı. Kiraz, çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekipleri, İsmet Yücel ile oğlunu gözaltına aldı. Kamyonet çekiciyle otoparka çekildi.

Sokak sakini Mesut Topbaş, "Seyyar satıcılar zabıtanın ihtarına uymuyorlar. Aracı zabıtanın üzerine sürüyorlar. Sonra zabıta arkadaşı darp ediyorlar. Zabıtanın sırtına çekiç darbesi gelmiş. İhtara uysalardı olay buralara kadar gelmeyecekti" dedi.