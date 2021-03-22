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Küçükçekmece'de parktaki skandal görselle ilgili 3 sanık hakkında dava

AA |  22 Mart 2021 Pazartesi - 12:49 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 12:49

İstanbul Küçükçekmece'de yenilenen çocuk parkında kullanılan görsellerin terör örgütü PKK'nın sembollerini andırdığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma tamamlanarak, 3 sanık hakkında "PKK terör örgütü propagandası yapmak" 7'şer buçuk yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 8 Kasım  2020'de Küçükçekmece Belediyesine ait sosyal medya hesabından "Çocuklarımız için  parklarımızı yeniliyoruz. İstasyon Mahallesi Atatürk Parkı'nın bakım, onarım ve  yenileme çalışmalarını tamamladık." başlıklı video görselinin paylaşılmasının  ardından zemine yapılan boyamanın PKK terör örgütünün sözde amblemi ile birebir  aynı olduğunu iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı  bildirildi.
 
İddianamede, olayın net bir şekilde aydınlatılması amacıyla PKK  silahlı terör örgütünü sembolize eden görsellerin işlendiği Küçükçekmece  Belediyesince yapılan parkın yapım sürecinde bulunan tüm şahısların hukuki  lekelenme hakkı da göz önüne alınarak bilgi sahibi sıfatıyla ifadelerinin  alındığı aktarılarak, sanıkların ifadelere yer verildi.
 
İfadeler
 
Küçükçekmece Belediyesinde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan sanık  Deniz Doğan Koca iddianameye yansıyan ifadesinde, yüklenici firmanın işi  tamamlayıp projeyi teslim aldıklarında, ilgili firma şantiye şefi olan sanık  Yüksel Pehlevan'a, kendilerinin verdiği projenin dışına çıkıldığını, projedeki  renkler ile yapılan işlemde kullanılan renk ve şekillerin uymadığı hatta  kullanılan renklerin yanlış anlamalara sebebiyet vereceğini, sarı ve kırmızı  renklerin PKK örgütünü çağrıştırabileceğini düşündüğünü söylediğini anlattı.
 
Sanık Koca, orijinalinden çıkan proje nedeniyle şantiye şefini  uyardığını, Yüksel Pehlevan'a da en kısa sürede düzeltileceğini ve yapılan  düzenlemeyi yeniden elden geçireceğini bu değişimin gerçekleştikten sonra da  kendilerine bilgi vereceğini söylediğini aktararak, "Benim şantiye şefini  uyarmamdan yaklaşık bir aylık süre içerisinde herhangi bir geri dönüş olmadı.  Revizyon ihtiyacı olan bu parkın teknik çizimleri tarafımdan yapılmış olup  konsept olarak hayvan, doğa ve uzay temaları üzerine kuruludur. Bununla beraber  park alanında kullanılan düzenlemelerin eğitici ve öğretici nitelikte olmasına  özen gösterilmiştir." ifadesini kullandı.
 
Peyzaj mimarı olan ve yüklenici firmada şantiye şefi olarak görev  yapan sanık Yüksel Pehlevan, projeye yarıya geldiğinde dahil olduğunu ifade  ederek, "Parkın yapımı devam ederken, Gülsüm Güner isimli şahısla istişare  ettikten sonra Küçükçekmece Belediyesinde görevli Deniz Hanım'a bu işin projenin  orijinal halindeki gibi değil de, dalgalı olarak yapılmak istenilen yerin, köşeli  yıldız ve sarı ve kırmızı renklerini bu zemin üzerinde kullanacağımızı, birçok  yıldız içerisinde yıldız olan yerin de fuşya rengini tutturamayacağımızı, bu  yüzden mor renge yakın ve iç kısmında yeşil rengini kullanabileceğimizi  belirttik." dedi.
 
Onay geldikten sonra işlemin yapıldığını söyleyen Pehlevan ifadesinde  şunları söyledi:
 
"Deniz Hanım beni telefonla arayarak parkta yer alan sarı kırmızı  zemin üzerinde kenarında da yeşil renkte duvar olan yerin sözde PKK bayrağının  renklerini çağrıştırabileceğini, insanların yanlış anlayabileceği şeklinde  uyardı. Bunun üzerine bu konu ile hemen ilgileneceğimi, hatta kendisine bu konu  ile ilgili nasıl bir değişiklik yapılabileceğini sordum. Deniz Hanım da bana  'Çağrışımı yok etmek için zemin üzerine farklı bir renk ekleyelim' şeklinde  söyledi. Ben de aynı gün hemen zemin üzerinde renk çalışması yapan kauçuk firması  yetkililerinden Gülsüm Hanım'ı aradım ve durumu ilettim. O da bana 'Nasıl bir  değişiklik yapmamızı istiyorlar?' diye sordu. Deniz Hanım'ın isteğini ilettim.  Gülsüm Hanım da bana ellerinde mavi renkte malzeme olduğunu bu renk malzemeyi  sarı kırmızı zemin üzerinde köşeli olan şeklin uçlarına dairesel olarak 50 cm  çapında ekleme yapabileceğimizi söyledi. Ben de Gülsüm Hanım'a bunu en kısa  sürede yapmamız gerektiğini söyleyerek ne zaman başlayacağımızı sordum. Gülsüm  Hanım da bana havaların yağış durumuna göre, havanın güneşli olduğu ilk anda  gelip yaptıracağını söyledi."
 
Pehlevan, havaların yağışlı olması sebebiyle bu değişikliğin  yapılamadığını belirterek, "Havanın iyi olduğu 12 Ekim 2020 tarihinde Deniz  Hanım’a iletmiş olduğum yerin değişikliklerini tamamladık. Yine projenin orijinal  halinde yer alan içerisinde birçok yıldız kümesi bulunan yerle ilgili fitnes  aletlerinin olması sebebiyle orijinal halindekini yapamadığımızı, yapabileceğimiz  şeklin görselini gönderip onay istedim.  Deniz Hanım yapabileceğimizi ancak  zeminin yeşil renkte değil de daha canlı bir renkte olması yönünde talimat verdi.  Görüşmeyi Gülsüm Hanım'a aktardım, canlı renk olarak elinde sarı ve turuncu renk  olduğunu bu renkleri kullanabileceğini söyledi. Sonrasında görüştüğümüz şekilde  düzenlemeyi yapma esnasında küçük yıldızların fitnes aletlerinin altına denk  gelmesi sebebiyle yapamadık. Bu yüzden ana yıldız ve dışındaki yıldızlar sarı  renkte oldu." diye konuştu.
  
Peyzaj mimarı olduğunu belirten sanık Gülsüm Güner Mağara ise  ifadesinde, sosyal medyada çıkan görüntülerle her ne kadar yer sarı kırmızı  olarak görülse de bu renklerin sırasıyla kiremit kırmızısı, güneşi yansıtmak  amacıyla sekiz köşeli güneş ışınlarını andıran sarı renkte geometrik şekil ve iç  kısmında turuncu renk barındırdığını savundu.
  
PKK terör örgütünün renklerini çağrıştırdığı şeklinde rahatsızlığın  belirtilmesinden kaynaklı bu izlenimi dağıtabilmek amacıyla yıldız köşelerine  ponpon şeklinde mavi renkli şekiller yerleştirdiğini anlatan Mağara ifadesinde,  "Bu dairesel şekilleri eklemek benim fikrimdi. Projenin onaylı halinde bulunan  diğer şekil olan birçok yıldız içerisinde yıldız olan yer projede belirtilen sarı  ve lila-fuşya rengindeydi. Ben de daha önceki yıldızda sarı rengi kullandığımız  için stoklarımızda sarı renk kalmamıştı. Birkaç gün sonrada sarı ve mor renkleri  kullandık. Bizim kullanmış olduğumuz mor renk güneş görmesinden dolayı füme  rengine döndü. Projenin onaylı haline en yakın olacak şekilde büyük bir yıldızın  olduğu ve iç kısmında bir yıldızın daha olduğu görselin aynısını yaptık. Sadece  onaylı halinde belirtilen büyük yıldızın çevresinde olan irili ufaklı  yıldızlıların fitnes aletlerinin olması sebebiyle yapılamayacağını ilgili kişiye  sözlü bir şekilde aktardım, onay gelince çalışmalarımıza başladık. Bunu yaparken  kesinlikle PKK terör örgütünün sözde bayrağına benzerliğiyle alakalı hiçbir  bilgim yoktur. Hatta şimdiye kadar bu sözde bayrağın şeklini dahi bilmiyordum."  dediği aktarıldı.
 
İddianamede, söz konusu parkın ihale şartnamesine aykırı olarak  yapılması ve bu aykırılığın yapıldığı süreçte şahıslar arasında yapılan sosyal  medya yazışmaları birlikte değerlendirildiğinde sanıkların park içerisine işlenen  sembollerin bölücü terör örgütü PKK/KCK'yı simgelediğini net bir şekilde  bildiklerinin yazışma içerikleri ve alınan beyanlardan anlaşıldığı vurgulandı.
 
Küçükçekmece Belediyesince yapılan parkta PKK/KCK terör örgütünü  simgeleyen sembollerin işlenmesi suretiyle gerçekleşen eylem nedeniyle sanıklar  Deniz Doğan Koca, Gülsüm Güner Mağara ve Yüksel Pehlevan hakkında "PKK terör  örgütü propagandası yapmak" suçundan 1'er buçuk yıldan 7'şer buçuk yıla kadar  hapis cezasına çarptırılması istenen iddianame, İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi  tarafından kabul edildi.
 
Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
 

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İstanbul Küçükçekmece çocuk parkı
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