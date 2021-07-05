Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Yaralılar var...

Kaza sabah saat 08.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet Mahallesi metrobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durakta yolcu indirmek için duran metrobüse, Zincirlikuyu istikametine giden metrobüs arkadan çarptı. Kazada iki metrobüsün şoförü dahil 25 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza yapan metrobüsler nedeniyle çift taraflı seferler tek yönden yapıldığı için her iki yönde de uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Duraklarda da yolcu yoğunluğu yaşandı. Yaralılar tedavileri için ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü. Cennet Mahallesi peronuna gelen çekici ile kaza yapan metrobüsler seferleri aksatmayacak şekilde boş alana çekildi. Kaza nedeniyle oluşan metrobüs kuyruğu havadan görüntülendi. Güzergahtaki temizleme ve kumlama çalışmasının ardından seferler her iki yönde de normale döndü.