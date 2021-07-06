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Küçükçekmece'de ele geçirildi! Halk sağlığını tehdit ediyor

Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA)  |  06 Temmuz 2021 Salı - 21:31 | Son Güncelleme : 06 07 2021 - 21:31

Küçükçekmece'de kaçak cinsel içerikli ürün üretilen 2 katlı işyerine baskın düzenlendi. Halk sağlığını tehdit ettiği belirtilen 3 kamyon ürüne el konuldu.


İstanbul İl Emniyet Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküp Sokak üzerinde kaçak cinsel içerikli ürün imalatının yapıldığı ihbarı aldı. Adrese giden ekipler, alt katı depo olarak kullanılan 2 katlı işyerine baskın düzenledi. İncelemelerin ardından Tarım Bakanlığı'nın yasakladığı ve halk sağlığını tehdit ettiği belirtilen cinsel içerikli ürünler ele geçirildi. Piyasada kilosu en az 120 dolara satılan sildenafil ham maddeli kapsüller, macun, gıda boyası, sabun, bakım kremleri, bal gibi çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi. İşyerinde ayrıca zayıflama ürünleri, kozmetik ürünlerin de imalatının yapıldığı tespit edildi. Yapılan baskında satışa hazır ürünlerle depodaki kaçak malzemelere ekipler tarafından el konularak işletme sahibine ceza kesildi.
 

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Küçükçekmece cinsel içerikli ürün baskın
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