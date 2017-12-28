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Küçükçekmece'de çatışma! O zanlı yakalandı

28 Aralık 2017 Perşembe - 3:39 | Son Güncelleme : 28 12 2017 - 3:39

Ataşehir'de geçen ay polisle çatışan gaspçılardan birinin ölü, birinin yaralı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan suç şebekesinin elebaşı, Küçükçekmece'de emniyet güçlerine silahla karşılık vermesi üzerine ayağından vurularak yakalandı.


 Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü  Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ataşehir'de polisle çatışan gaspçıların elebaşı  olduğu belirtilen firari Kenan Y'nin (27), Küçükçekmece Cennet Mahallesi Ziya  Gökalp Caddesi'nde bir binada bulunduğu bilgisine ulaştı.
 
Ekipler bunun üzerine örgütlü suçlardan aranan şüphelinin bulunduğu  adrese operasyon düzenledi.
 
Operasyonda, polise mukavemet gösteren ve silahla karşılık veren Kenan  Y, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
 
Gözaltına alınan şüpheli, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk  müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
 
Ayrıca olay yerinde bir silah ele geçirildi.
 
 Olay
 
Ataşehir'de üç marketten silahlı gasp olayına karışan üç şüphelinin  yakalanması için 29 Kasım'da polis tarafından çalışma başlatılmıştı.
 
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Ataşehir Emniyet  Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen ve  çok sayıda benzer suçtan kayıtları bulunduğu belirlenen zanlılar, teknik ve  fiziki takibe alınmıştı.
 
Şüpheliler, Esatpaşa Mahallesi'nde bir marketten gerçekleştirdikleri  gasp sonrası yaşanan kovalamaca sırasında polisin "dur" ihtarına uymamış,  Hacıbekir Caddesi'nde sıkıştırılmalarının ardından emniyet güçlerine ateş  açmaları üzerine kısa süreli çatışma yaşanmıştı.
 
Çatışmada, polis tarafından vurulan şüphelilerden S.E. olay yerinde  hayatını kaybetmiş, iki şüpheli ise gözaltına alınmıştı.
 
Olayın ardından, gasp şüphelilerinin saklandığı belirlenen Örnek  Mahallesi Güldeste Sokağı'ndaki depoya operasyon düzenlenmişti. Operasyonda,  polisle çatıştığı belirtilen ve yaralanan M.K. ile T.K. ve E.K. yakalanmıştı.
 
  
 

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Küçükçekmece operasyon polis
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