Küçük kızına yüzmeyi öğretti

Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel 2014’te Yade’yi, 2017’de Yeda’yı dünyaya getirmişti.Zeynep Sever Demirel dün evlerinin havuzunda küçük Yeda’ya yüzme öğretti.

Yeda sadece bir saatte işi kaptı. Annesi sevinç naraları attı.Instagram’taki takipçileri, “Bize de öğret Zeynep Abla” diye mesaj yazdı. Demirel, geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak şu açıklamaları yapmıştı: “Benim için bir zamanlar dış görünüş her şeydi. Gençken mankenlik ajansları yüzünden komplekse girmiştim. Bana ‘Bacakların kalın, basenlerin var, popon büyük, hatların fazla yuvarlak. Bu halinle podyumda iş bulamazsın’ diyorlardı. Üzerimde büyük baskı vardı. Ama o dönem zayıflayamamıştım.”