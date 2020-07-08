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Küçük kızına yüzmeyi öğretti

08 Temmuz 2020 Çarşamba - 17:52 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 17:52

Fenerbahçeli Volkan Demirel’in eşi, 2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel, kızlarıyla tatilde. Demirel, Yade'den sonra küçük kızı Yeda'ya da yüzme öğretti.


Volkan Demirel’in eşi Zeynep Sever Demirel 2014’te Yade’yi, 2017’de Yeda’yı dünyaya getirmişti.Zeynep Sever Demirel dün evlerinin havuzunda küçük Yeda’ya yüzme öğretti.
 
Yeda sadece bir saatte işi kaptı. Annesi sevinç naraları attı.Instagram’taki takipçileri, “Bize de öğret Zeynep Abla” diye mesaj yazdı. Demirel, geçtiğimiz günlerde çok konuşulacak şu açıklamaları yapmıştı: “Benim için bir zamanlar dış görünüş her şeydi. Gençken mankenlik ajansları yüzünden komplekse girmiştim. Bana ‘Bacakların kalın, basenlerin var, popon büyük, hatların fazla yuvarlak. Bu halinle podyumda iş bulamazsın’ diyorlardı. Üzerimde büyük baskı vardı. Ama o dönem zayıflayamamıştım.”
 
Zeynep Sever Demirel sözlerine şöyle devam etti: "Vegan beslendiğim bir dönemde köpeğimiz öldü. Üzüntüden hormonal değişim başladı. Hızlı kilo verdim. Hiç spor yapmıyordum. Dünyada spor yapmaktan benim kadar nefret eden başka biri var mıdır, bilmiyorum. Karantinada kendimi spora adadım."
 
 

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