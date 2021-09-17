Küçük esnafa vergi muafiyeti 2021! Küçük esnaf vergi muafiyeti kimleri kapsıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz martta açıkladığı ekonomi reform paketinde işaret ettiği 850 bin esnafı ilgilendiren vergi muafiyeti düzenlemesi Meclis’e geliyor. AK Parti’nin üzerinde çalıştığı yeni kanun teklifine göre, yıllık cirosu 240 bin TL’nin altında olan esnaf, gelir vergisinden muaf olacak.

AK Parti, pandemi nedeniyle uzun süre dükkanlarını açamayan ya da işlerinde sıkıntıya düşen küçük esnafa vergi muafiyeti getirecek. AK Parti’nin, 55-56 maddelik düzenleme üzerindeki çalışmalarında sona geldi. MHP ile son şekli verilerek Meclis’e sunulacak teklif, önümüzdeki ay Genel Kurul’da ilk görüşülecek gündem maddelerinden biri olacak.

Teklifteki bazı önemli düzenlemeler şöyle:

Meslek liselerinin ara eleman yetiştirmesi teşvik edilecek. Mevcut durumda meslek liselerinde okuyan öğrencilere işyeri stajlarında 767 TL aylık destek ödemesi yapılıyor. Bu rakamın üçte birini işveren ödüyor. Yeni düzenleme ile işverenin ödediği destek miktarını devlet karşılayacak. Ayrıca işverenler, kalfalık stajında yaptıkları üçte ikilik destek ödemesinden de muaf tutulacak. Bu ödemeyi de işveren yerine devlet yapacak. Düzenleme, 160 bin civarında meslek lisesi öğrencisini ilgilendiriyor.

Vergiden muaf esnaf

Küçük esnafa vergiden muafiyet getiriliyor. Yıllık cirosu 240 bin TL’nin altında olan ve basit usulle defter tutan yaklaşık 850 bin esnaf, gelir vergisinden muaf tutulacak. Berber, kuaför, terzi gibi küçük esnaf, defter tutmaya devam edecek.

Youtuber’ların videoların arasına alınan reklamlardan kazandığı pay, artık kaynağından kesinti yapılarak vergilendirilecek. Bankalar, Youtube’un Youtuber’ların hesabına gönderdiği paradan stopaj kesecek.

Beyanname 4 ayda bir

Bazı tarım desteklerindeki kesintiler artık vergiye tabi olmayacak.

3 ayda bir verilen geçici vergi beyannamesi, artık 4 ayda bir verilecek. Beyanname verme dönemleri de 1 ay geriye alınacak. Gelir vergisi için beyanname mart yerine şubat sonu, kurumlar vergisi için ise mart sonu verilecek.