Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Yardımcılığına Kübra Güran Yiğitbaşı atandı. Karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran kaç yaşında, nereli, biyografisi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Bakan Yardımcılığına 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Kübra Güran Yiğitbaşı atandı. Peki, Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Kübra Güran kaç yaşında, nereli, biyografisi?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olan Yiğitbaşı'nın, çocuk ve gençlere yönelik yayınlar ve medya içerikleri, siyasal iletişim ve siyasal söylem, medyada mültecilik, toplumsal cinsiyet, trans medya hikaye anlatıcılığı konularında çalışmaları bulunuyor.

Kübra Güran Yiğitbaşı kimdir?

Kübra Güran Yiğitbaşı 1979 Ankara doğumludur. Kübra Güran Yiğitbaşı, Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamladıktan sonra, İstanbul Ticaret Üniversitesi Uygulamalı Psikoloji Bölümü’nde yüksek lisansını “Baba Yoksunluğunun Çocuk Üzerindeki Etkisi” üzerine gerçekleştirdiği çalışmasıyla yapmıştır. Kübra Güran Yiğitbaşı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde 2012 yılında, “İkna Edici İletişim Sürecinde Siyasal Mesaj Tasarımı” adlı teziyle doktorasını bitirmiştir.

Kübra Güran Yiğitbaşı, halen Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, Yayıncılık Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde; Araştırmacı Gazetecilik, Medya ve Sivil Toplum, Çocuk Yayıncılığı, Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, Medya ve Yayıncılığın Güncel Sorunları gibi dersleri yürütmektedir. Çocuk ve gençlere yönelik yayınlar ve medya içerikleri, siyasal iletişim ve siyasal söylem, medyada mültecilik, toplumsal cinsiyet, transmedya hikaye anlatıcılığı konularında çalışmaları bulunmaktadır.

Kübra Güran Yiğitbaşı, Çocuk Yayınları ve Dışa Açılım adlı kitabın yazarıdır.

Kübra Güran Yiğitbaşı, evli ve 3 çocuk annesidir.